Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz a bebê no elevador de prédio; entenda o caso

Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz a bebê dentro de um elevador no condomínio onde mora. O caso aconteceu, na última quinta-feira (16), com a dentista Barbara Trindade Passos Casela, de 34 anos, em Cuiabá (MT). Joana Casela nasceu depois de duas horas, nas mãos da própria mãe.

Barbara conta que iniciou com as contrações ainda pela madrugada. Chamou o marido pela manhã e pediu ao marido Laercio Amaro Alves registrar o momento antes da criança nascer. Na espera pela família, a mãe do segundo bebê já estava sentindo a dilatação e se movimentou pouco pelo apartamento.

“Eu consegui chegar na porta e teve outra contração, aí entramos no elevador. Na hora que saí do elevador, eu falei: ‘não vai, eu acho que ela vai nascer’. Voltamos e, novamente, entramos no elevador. Na hora que entramos, ela nasceu”, contou Barbara, em entrevista ao site G1.

A filha nasceu ali mesmo, às 2h18, com 41cm e 2,165 kg. A família ainda retornou para o apartamento, trocaram as toalhas e seguiram ao hospital. Na unidade foi retirada o cordão umbilical, a placenta e os demais procedimentos pós-parto.

Mãe e filha ficaram internadas para acompanhamento. É possível que elas recebam alta neste domingo (19).