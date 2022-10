Mulher entra em trabalho de parto no meio da Praça do Operário, em São Brás

Uma mulher entrou em trabalho de parto no meio da Praça do Operário, em São Brás, no último sábado (1º). Seis policiais militares que atuavam no policiamento da área ajudaram a mulher. Segundo a Polícia Militar do Pará, “eles ajudaram a mãe a dar à luz ao bebê e acionaram uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para conduzir a mulher e a criança recém-nascida até um hospital mais próximo”.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a mulher sentada no chão, enquanto recebe ajuda dos militares. Outras pessoas que estavam próximas no momento do ocorrido também aparecem na gravação e dão apoio à mulher e aos PMs.

VEJA MAIS