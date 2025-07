Emissora de Manaus se pronuncia sobre ofensas de repórter Breendo Teixeira aos paraenses

A emissora TV Diário, de Manaus, se pronunciou sobre as ofensas e declarações xenofóbicas do ex-repórter do Grupo Breendo Teixeira. O jornalista amazonense visitou Belém no último fim de semana e publicou uma série de vídeos nos stories em que critica a estrutura do Aeroporto de Belém/Val-de-Cans. Breendo também ofendeu os paraenses, chamando-os de "feios", "pobres" e associando a cidade a um mau cheiro.

A TV Diário - emissora onde Breendo trabalhou - divulgou uma nota pública sobre o caso informando que o jornalista não faz mais parte da empresa desde 2024. A emissora declarou que repudia "veementemente qualquer tipo de manifestação preconceituosa", especialmente contra nortistas do Pará. O Grupo Diário de Comunicação (GDC) ainda fez questão de desassociar a sua imagem do repórter.

[Instagram=b3Jma3NmOGZxMzFh]

"O Grupo Diário de Comunicação (GDC) vem a público esclarecer que Brendo Cazuza não faz mais parte do quadro de colaboradores da TV Diário AM, desde 2024.

Diante das declarações xenofóbicas proferidas pelo ex-repórter em vídeo que circula nas redes sociais, repudiamos veementemente qualquer tipo de manifestação preconceituosa, especialmente contra nossos irmãos nortistas do Pará, povo pelo qual temos profundo respeito e admiração.

As imagens associando o vídeo à TV Diário são antigas e não refletem a atual composição da emissora, tampouco os princípios que norteiam nosso trabalho.

A TV Diário é comprometida com a ética, a diversidade e o combate a toda forma de discriminação. Não compactuamos com discursos de ódio e seguiremos firmes na defesa do respeito e da responsabilidade na comunicação", diz a nota.