Jornalista manauara, que ofendeu Belém e os paraenses, pede desculpas nas redes sociais

O repórter Breendo Teixeira divulgou um vídeo com um pedido de desculpas nas redes sociais no início da tarde desta terça-feira (01/07). O jornalista manauara havia dito no último final de semana que paraenses eram "feios", "pobres" e "fedidos", além de menosprezar lugares de Belém.

"Quero primeiro me desculpar com todo mundo pelo comentário e dizer que alguém é feio, ou alguém é pobre, não me torna mais rico, não me torna mais bonito. Eu nunca disse, inclusive, que era rico. Só para deixar isso muito claro. Estão comentando aqui nas redes sociais. Isso não é um fato. E a intenção de fato era polemizar sobre isso, não sobre o povo paraense. Não tenho nada sobre o povo paraense. Tenho vários amigos paraenses. Tenho família no Pará. Quero de novo me desculpar com vocês", declarou.

Breendo pediu para que todos os comentários, respostas e até ofensas sejam direcionados para ele e não para amigos, familiares ou para o seu companheiro.

"Quero também dizer que vocês tem total liberdade para comentar aqui nesse vídeo o que vocês quiserem. Sejam comentáriso racistas, machistas, misóginos, homofóbicos, que é o que estou recebendo, mas quero deixar uma coisa bem clara para vocês, não vão nas paginas dos meus amigos, familiares e do meu companheiro para atacá-los", afirmou.

"Eles não tem nada absolutamente a ver com que falei. Eu sou um homem de 26 anos, que tem total autonomia para responder pelo que eu falo, e sobre o que eu faço, inclusive para responder aqueles e aquelas que tem algo para me falar", complementou.

ENTENDA - O jornalista Breendo Teixeira, que é natural de Manaus, publicou uma série de vídeos nos stories em que critica a estrutura do Aeroporto de Belém/Val-de-Cans. "Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos aqui nesse aeroporto horrendo, gente, o aeroporto de Belém. É ridículo. Parece os paraenses: feio e pobre. E a gente tá voltando pra Manaus, acho que a gente não aguenta mais essa cidade. É feia, cidade fedorenta, cheirando a paraense", diz o jornalista em um dos vídeos.