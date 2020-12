Homem trans dá à luz uma menina e imagens emocionam; assista

O americano Danny Wakefield deu à luz uma menina, Wilder Lea, em um parto domiciliar na água, no sábado, 28. Ele contou nas redes sociais como o processo de gravidez sendo um homem trans.

"Nunca me senti mais poderoso e orgulhoso em toda a minha vida. Aqui está a coisa mais épica que já fiz", disse, em uma das postagens.

No vídeo com quase 40 mil visualizações, Danny está em uma piscina inflável, instalada na sala, fazendo força para o nascimento do bebê. É possível ver o momento em que o recém-nascido surge e é entregue ao pai.