Vaquinha para ajudar alpinista que resgatou corpo de Juliana é cancelada após arrecadar R$ 500 mil

A campanha que arrecadava recursos para Agam Rinjani, alpinista voluntário que participou do resgate do corpo da brasileira Juliana Marins no Monte Rinjani, na Indonésia, foi cancelada neste domingo (29). Organizada pela plataforma Voaa em parceria com o site Razões Para Acreditar, a vaquinha havia reunido mais de R$ 522 mil até o momento do encerramento.

O montante seria destinado a Agam, que arriscou a própria vida ao segurar o corpo da vítima por horas, em uma encosta íngreme de 500 metros, sob chuva e queda de pedras, até que o resgate fosse possível. O gesto comoveu brasileiros, que fizeram doações em massa.

Apesar da mobilização solidária, a campanha passou a ser alvo de críticas após a divulgação de que a Voaa ficaria, assim como nas outras campanhas que faz, com 20% do valor arrecadado — cerca de R$ 104 mil. Diante das reações, a empresa decidiu encerrar a arrecadação e devolver integralmente os valores a partir desta segunda-feira (30), de forma automática e pelos mesmos meios de pagamento utilizados.

Confira a nota oficial da Voaa na íntegra:

“A Voaa nasceu da vontade genuína de transformar histórias reais e necessidades urgentes em solidariedade prática. Ao longo desses anos, nossa missão sempre foi marcada pela transparência absoluta, responsabilidade social e respeito profundo aos nossos beneficiários e doadores.

Sobre a vaquinha destinada ao Agam (o guia que resgatou o corpo da brasileira Juliana Marins no Monte Rinjani), esclarecemos que:

Decidimos pelo cancelamento imediato da campanha, com a devolução integral e automática das doações realizadas até aqui.

Nos últimos dias, a Voaa, o Razões para Acreditar e outras pessoas envolvidas com a história tornaram-se alvo de ataques, ameaças, informações falsas e mensagens de ódio.

Reconhecemos com humildade que, neste momento, a discussão em torno da ‘Vaquinha do Agam’ desviou a atenção da essência da campanha e, principalmente, da história que desejávamos apoiar. Ainda que seja uma decisão difícil, entendemos que o caminho mais transparente neste momento é cancelar a campanha e devolver integralmente as doações, em respeito ao Agam e a cada doador.

Tomamos essa decisão após muitos questionamentos relacionados à nossa taxa administrativa de 20%, que, apesar de comunicada em nosso site desde o início, gerou desconforto em algumas pessoas. Reconhecemos que a comunicação nesta história poderia ter sido mais clara.

A taxa de 20% praticada pela Voaa é resultado de um modelo de operação único, que vai muito além de simplesmente disponibilizar uma plataforma para arrecadação.

Diferente de outras soluções do mercado, assumimos integralmente a curadoria, verificação, produção de conteúdo, comunicação estratégica, gestão jurídica e financeira, além do acompanhamento completo até o desfecho de cada campanha. Essa estrutura é mantida por uma equipe especializada e dedicada, e envolve inúmeros custos fixos.

Não se trata apenas de intermediar doações, mas de oferecer um serviço completo, seguro e transparente — que garante que cada história seja verdadeira, bem contada e que o valor arrecadado chegue com responsabilidade a quem realmente precisa.

Informamos que a devolução dos valores será feita diretamente pelos meios de pagamento originais nesta segunda-feira, dia 30 de junho, automaticamente, sem necessidade de ações adicionais por parte dos doadores e respeitando os prazos de cada meio.”

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com