Participante do grupo Legendários morre após passar mal em trilha em Rondonópolis (MT)

Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, morreu após sofrer uma crise convulsiva durante uma trilha realizada pelo grupo cristão Legendários em Rondonópolis, Mato Grosso, neste sábado (28). O evento, que reuniu cerca de 150 homens, faz parte das atividades do movimento, que propõe desafios físicos e imersão na natureza.

Segundo o Hospital Regional de Rondonópolis, Rodrigo deu entrada na unidade logo após a convulsão. Ele foi entubado, mas não resistiu e faleceu horas depois. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas que levaram à crise convulsiva.

Nas redes sociais, Rodrigo se apresentava como casado, pai de dois filhos e cristão metodista. Ele trabalhava em uma empresa de segurança do trabalho. O corpo foi sepultado no cemitério da Villa Aurora, em Rondonópolis.

Sobre os Legendários

O fundador do grupo, Chepe Putzu, define o Legendários como um movimento que busca restaurar o “desenho original do homem” como líder que ama, honra e une, baseado no lema “AHU” — Amor, Honra e Unidade. O objetivo, segundo Putzu, é promover virtudes essenciais para a formação do caráter masculino, resgatando o papel do homem como líder, ajudador e servo na família e na sociedade.

O grupo Legendários é um movimento cristão fundado em 2015 na Guatemala pelo pastor Chepe Putzu. Voltado para homens, o grupo busca promover uma transformação pessoal baseada em princípios cristãos e desafios físicos intensos. A principal atividade é o TOP (Track Outdoor de Potencial), uma imersão de 72 horas na natureza que inclui diversos desafios. Os custos para participar variam de R$ 450 a R$ 81 mil, conforme o local e a estrutura do evento.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo sobre supervisão de Tainá Cavalcante (editora web de O Liberal)