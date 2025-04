O que é Legendários? Movimento de homens conquistou Neymar pai e celebridades

Assunto que dominou a internet nos últimos dias e dividiu opiniões sobre o papel da religião, e o mercado em torno dela, principalmente por alguns homens famosos promoverem a "palavra do movimento", é o chamado "Legendários". O grupo cristão exaltado por influenciadores está crescendo no Brasil com a promessa de "transformar os homens', mas cobrando valores exorbitantes.

O que são os Legendários?

De origem na Guatemala, o movimento foi fundado em 2015 por Chepe Tupzu, um pastor guatemalteco da Igreja Casa de Deus. Voltado exclusivamente para homens, o movimento une pregações religiosas com atividades físicas intensas, ao ar livre, promovendo contato com a natureza.

Em 2017, o movimento chegou ao Brasil e desde então o país detém o segundo maior número de participantes no mundo. O movimento cristão já atraiu famosos como Thiago Nigro, Neymar pai e Eliezer.

Neymar pai no grupo Legendários (Reprodução/Redes Sociais)

Como são os eventos dos Legendários?

O grupo realiza eventos para homens casados ou solteiros. As opções de experiências têm preços variados, com desafios que custam de R$ 450 até mais de R$ 81 mil. O "TOP Pantanal", ofertado para o próximo dia 9, custa R$ 81.490 e as inscrições estão esgotadas. Já o "TOP Rio de Janeiro" está com inscrições abertas, pelo valor de R$ 81.590. Há também outros eventos com 4 dias de "conexão com a natureza" e caminhadas.

Quais os objetivos dos Legendários?

O objetivo maior do movimento é promover a "transformação de homens", construindo “homens íntegros” a fim de “mudar a história da nação”. Também propõe que os homens se aproximem mais de Deus e frequentem a igreja todos os domingos.

Além dos desafios para homens, há eventos para pais e filhos, movimentos para ajuda comunitária e uma experiência para "empoderamento matrimonial" para melhoria do casamento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)