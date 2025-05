Professora é demitida de creche católica na Itália após pai assinar perfil no OnlyFans

Uma professora de 29 anos foi demitida de uma creche católica em Treviso, no norte da Itália, após um pai de aluno descobrir que ela mantinha um perfil ativo na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Elena Maraga trabalhava há cinco anos na instituição e, segundo a direção da escola, seu comportamento era “incompatível com os valores católicos”.

A polêmica começou depois que o pai de uma aluna comprou fotos de Maraga no OnlyFans e compartilhou o conteúdo em um grupo de futebol. A esposa do homem teria descoberto o material e alertado a escola. A direção, então, chamou a professora para uma conversa e solicitou que ela apagasse o perfil, alegando que a exposição nas redes “prejudicava a imagem do estabelecimento”.

VEJA MAIS

Maraga se recusou a excluir a conta e foi demitida oficialmente na última semana. Em entrevista ao Daily Mail, ela defendeu seu direito à vida privada e afirmou que o salário de professora — cerca de 1.200 euros por mês (aproximadamente R$ 6.500) — não era suficiente para cobrir suas despesas. No OnlyFans, a educadora afirma ter conquistado uma renda média mensal de 1.400 euros (cerca de R$ 9 mil). “Tirar fotos sensuais nunca comprometeu meu profissionalismo”, declarou.

O caso gerou reações divididas entre os pais. Mais de 30 responsáveis assinaram uma petição contra a demissão, destacando o bom desempenho de Maraga com as crianças e a dedicação com que desempenhava seu papel na creche. No entanto, a instituição reforçou que a relação de confiança foi abalada com a repercussão do caso. “Não nos é permitido continuar a relação de emprego”, afirmou a direção da escola.