Fã desenvolve 'amor platônico' e envia comprovante de terapia para criadora de conteúdo adulto

A criadora de conteúdo adulto Kerolay Chaves, de 23 anos, natural de Minas Gerais, viveu recentemente uma situação inusitada. Um de seus assinantes enviou uma mensagem revelando que havia desenvolvido um "amor platônico" por ela — sentimento que, segundo o próprio, foi identificado durante uma sessão de terapia. Junto à mensagem, o seguidor anexou o comprovante de pagamento da consulta psicológica e sugeriu que a influenciadora arcasse com parte dos custos do tratamento.

De acordo com Kerolay, o homem explicou que havia "pesquisado na internet um tipo de amor que não existe", e que se sentia emocionalmente envolvido com a influenciadora, mesmo reconhecendo que a conexão entre eles era unilateral e baseada apenas no consumo de conteúdo. Ele descreveu frustração emocional por nutrir sentimentos por alguém com quem não tem vínculo real.

O pedido de reembolso foi apresentado como um desabafo, mas com um pedido de ajuda financeira. Surpresa com a abordagem, Kerolay optou por não ignorar a situação e decidiu contribuir com o pagamento de uma das sessões de terapia do seguidor.

"Para mim, é essencial manter sempre o respeito mútuo entre criadores de conteúdo e seus seguidores", afirmou Kerolay. "Entendo que a relação digital pode gerar proximidade, mas é importante deixar claro que existe um limite. Nossos seguidores são muito importantes, mas é preciso lembrar que a nossa relação, embora afetuosa e respeitosa, não pode ser confundida com uma intimidade real."