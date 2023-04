Brasileira morre após cair de prédio na Argentina; empresário é investigado

Um apartamento localizado no bairro do Retiro, em Buenos Aires, na Argentina, tem sido o foco de uma investigação policial após a morte da jovem brasileira Emmily Rodrigues Santos, de 26 anos. Segundo informações, o empresário argentino Francisco Sáenz Valiente, de 52 anos, utilizava o local para festas, frequentadas por mulheres, incluindo a vítima. A mulher caiu do sexto andar do prédio.

De acordo com vizinhos, o apartamento era utilizado para festas “em qualquer dia da semana” e sempre havia a presença de mulheres. No interior do imóvel, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas, roupas íntimas femininas e camas desarrumadas.

Emmily passou suas últimas horas de vida no apartamento de Francisco, em circunstâncias ainda não esclarecidas. Testemunhas relataram ter visto uma mulher alterada no sexto andar do prédio antes de sua queda fatal. O empresário foi preso sob suspeita de envolvimento na morte, mas nega qualquer responsabilidade e afirma que a jovem teria se jogado do prédio.

As investigações apontam que Emmily pode ter sofrido um colapso nervoso após uma discussão e começado a correr pelo apartamento antes de cair. No entanto, as circunstâncias exatas do incidente ainda estão sendo investigadas.

Segundo o jornal Clarín, os moradores da região têm medo de falar sobre o caso, pois o empresário vem de uma família rica e influente. O apartamento onde ocorreu a tragédia era conhecido por ser frequentado por pessoas de alto poder aquisitivo e ser palco de eventos regados a bebidas e mulheres.