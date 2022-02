Brasileira é encontrada morta com nove tiros na Argentina

A polícia argentina foi acionada para investigar a morte de uma mulher na rota turística de Bariloche, na Argentina. O corpo, encontrado na última quarta-feira (16 ), apresentava marcas de nove tiros, era da brasileira Eduarda dos Santos Almeida, de 27 anos. Um homem, com quem a vítima tinha dois filhos, confessou o crime.

Segundo a polícia local, Fernando Alves Ferreira era o principal suspeito. Apesar de ser pai de dois dos três filhos de Eduarda, as crianças foram registradas por outro homem, com quem a vítima foi casada, mas já morreu.

"Gostaria de receber apoio psicológico e me declaro culpado pela morte de Eduarda Santos. Sou responsável. Não planejei, mas tive a opção, considerando que minha vida estava em perigo. Desculpe, mas minha vida veio em primeiro lugar", afirmou o homem, segundo o jornal argentino Diário do Rio Negro, contrariando a própria defesa, que havia dito que ele não testemunharia.

No carro do acusado foram encontradas manchas de sangue da brasileira. Para o Ministério Público argentino, o crime teria acontecido de noite. Segundo a reconstituição, os dois percorreram o caminho em direção ao mirante do lago Escondido, na rota turística do Circuito Chico, em um Chevrolet Joy.

Eduarda estava no banco de passageiros enquanto Fernando dirigia o veículo. Em algum ponto, ele estacionou, efetuou os disparos e fugiu, deixando a mulher morta para trás. O corpo foi encontrado por uma turista que percorria o caminho.

O juiz de garantias Sergio Pichetto determinou a abertura de um inquérito, com prazo de quatro meses, e decretou a prisão preventiva do acusado para evitar o risco de fuga e obstrução da investigação. "Não estou me baseando no que Ferreira disse, porque seria simplista, estou me baseando no que os promotores disseram", disse.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)