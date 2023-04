Acidente mata 18 mil vacas; explosão pode ter sido provocada por pum

Uma explosão, na noite de segunda-feira (11), causou a morte de 18 mil bovinos em uma fazenda, nos Estados Unidos. Um mulher ficou gravemente ferida no Texas. A presença de metano no local é apontada como a possível causa do incidente.

De acordo com a polícia local, a explosão pode ter sido desencadeada pelo superaquecimento de máquinas que sugam o estrume e a água, levando à ignição do metano presente nos puns e arrotos das vacas. O xerife Sal Rivera afirmou ao jornal KCBD que o metano se inflamou e se espalhou com uma explosão.

A mulher que estava no local no momento do incêndio foi resgatada e levada para um hospital da região. O prejuízo estimado é de pelo menos US$ 36 milhões, cerca de R$ 193,7 milhões na cotação atual, já que os animais mortos valiam em torno de US$ 2 mil cada.

O que é o metano, presente no pum das vacas?

O metano é um gás produzido naturalmente em fazendas leiteiras e é liberado tanto pelos arrotos quanto pelos puns dos ruminantes, correspondendo a 87% e 13% das emissões, respectivamente. Ele é o segundo principal gás de efeito estufa, com um potencial de aquecimento global cerca de 28 vezes maior do que o dióxido de carbono (CO2). No entanto, o CO2 é o principal gás do efeito estufa, pois persiste na atmosfera por um período de até mil anos, enquanto o metano tem uma vida útil de cerca de uma década.

Segundo o Animal Welfare Institute, mais de meio milhão de animais morreram em incêndios em celeiros no ano passado nos Estados Unidos. Desde 2013, a organização registrou a morte de 6,5 milhões de vacas pelo fogo. A maioria dos incêndios em fazendas não teve sua causa determinada de forma conclusiva, mas acredita-se que muitos tenham resultado de dispositivos de aquecimento defeituosos ou mal colocados, ou de equipamentos agrícolas com defeito.