Novo mercado: Brasil agora pode exportar carne bovina para o México

O México liberou a compra de carne bovina do Brasil e habilitou 34 plantas frigoríficas para venderem para o mercado mexicano. A autorização ocorre após 12 anos de negociações entre os dois países. Santa Catarina, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre de febre aftosa, será o principal fornecedor do México, que também poderá comprar carne in natura e desossada de outros 14 estados declarados livres da doença, com vacinação.

Na segunda-feira (6), o governo mexicano publicou os requisitos zoosanitários para a compra de carne bovina do Brasil, último passo para a liberação dos 34 frigoríficos. A autorização ocorre um mês após o México liberar a importação da carne suína brasileira.

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a abertura do mercado mexicano representa uma oportunidade histórica para as relações comerciais brasileiras, uma vez que a expansão dos mercados propicia a retomada do crescimento da pecuária, que sofreu um golpe no mês passado com a descoberta de um caso atípico de mal da vaca louca em uma fazenda em Marabá (PA).

O Pará não tem planta habilitada pelo México. Os estados que odem exportar são Santa Catarina, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Risco insignificante de mal da vaca louca não atrapalha liberação

O governo mexicano recebeu informações do Serviço Nacional de Saúde, Segurança e Qualidade Alimentar do Brasil de que o caso de vaca louca é atípico e sem risco de transmissão para outros animais e humanos. Segundo o órgão, como o Brasil mantém o status de risco insignificante para o mal da vaca louca, as vendas de carne para o México podem ser liberadas sem problemas.

Desde o início do ano, foram habilitadas plantas frigoríficas brasileiras para a exportação para a Indonésia e derrubadas as suspensões de mais três frigoríficos para a comercialização aos chineses. Em 2011, o Brasil havia pedido ao México autorização para exportar aves, bovinos e suínos ao país.

