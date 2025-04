Saiba como cancelar desconto indevido no INSS em poucos clicks

Se você é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e já notou que teve alguns descontos em seu contracheque, saiba que você pode pedir o ressarcimento do valor descontado. Mas primeiro, para conferir se realmente há uma redução, você pode acessar o site ou aplicativo do “Meu INSS”.

Antes de pedir a devolução do valor e a exclusão do desconto, é importante que a pessoa registre uma denúncia sobre descontos não autorizados de associações ou entidades no Portal do Consumidor e na Ouvidoria do INSS, por meio da Plataforma Fala BR. Já para descontos feitos em meses anteriores, é necessário que o indivíduo entre em contato diretamente pelo número 0800 que consta em seu contracheque.

Como checar se há desconto?

Acesse o site ou aplicativo do “Meu INSS” com login e senha Clique em “Consultar benefício” Depois, clique em “Extrato de pagamento” Selecione o mês em que o dinheiro foi descontado E ao final do processo, vai aparecer uma tabela com o possível valor do desconto.

Como pedir a exclusão do desconto pelo aplicativo Meu INSS?

Na página inicial do aplicativo, acesse sua conta com login e senha Selecione a opção “Novo Pedido” No campo de busca, escreva “Excluir mensalidade” Escolha novamente “Excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício” Clique em “Atualizar” para conferir seus dados Leia as instruções e selecione “Avançar” Informe os dados necessários e clique em “Avançar” Se precisar anexar alguns documentos em PDF, faça e depois clique em “Avançar” Confira todos os dados informados no requerimento Leia os termos e condições e, por fim, clique em “Avançar” novamente.

