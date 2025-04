Belém recebe primeiro Hackathon da Jornada COP+ com foco em construção sustentável

Belém sediará, entre os dias 12 e 15 de maio, o 1º Hackathon da Jornada COP+, com foco em soluções sustentáveis para o setor da construção civil. O evento será realizado no SENAI Getúlio Vargas e reunirá profissionais, estudantes e empreendedores interessados em desenvolver projetos inovadores com aplicação prática na região amazônica.

O desafio terá 28 horas de imersão, mentorias especializadas e acesso a especialistas nas áreas de tecnologia, negócios e design. Os participantes poderão inscrever ideias individualmente e formar equipes durante o evento. As propostas deverão estar alinhadas a temas como design para construção sustentável, segurança e bem-estar no setor, economia circular, reciclagem e reutilização de materiais, soluções energéticas e novos materiais adaptados à realidade amazônica.

Os três melhores projetos serão premiados: R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. Os critérios de avaliação incluem inovação, viabilidade, sustentabilidade, adaptação ao contexto amazônico e clareza da apresentação.

As inscrições estão abertas no site da Fiepa, com taxa de R$ 150 para profissionais e R$ 75 para estudantes. O evento é aberto a pessoas com mais de 18 anos, mesmo sem experiência prévia como empreendedor.

A iniciativa é realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) com apoio da CNI, SESI, SENAI, IEL, Ação Pró-Amazônia e Instituto Amazônia+21. A Vale é patrocinadora master da programação.

Serviço:

Evento: 1º Hackathon Jornada COP+

Data: 12 a 15 de maio

Horário: 8h30 às 17h (dias 12 a 14) | 8h30 às 13h (dia 15)

Local: SENAI Getúlio Vargas – Trav. Barão do Triunfo, 2806, Marco, Belém (PA)

Inscrição: fiepa.org.br/event-details/1-hackathon-jornada-cop

Valor: R$ 150 (profissionais) / R$ 75 (estudantes)

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)