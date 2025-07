Supermercado abre mais de 85 vagas de emprego em Belém, Ananindeua e mais três cidades; confira

O Supermercado Assaí Atacadista está com mais de 85 vagas de emprego abertas no Pará, para atuação em unidades localizadas em Belém, Ananindeua, Castanhal, Parauapebas e Santarém. As oportunidades são voltadas a diversas áreas operacionais e todas as posições são inclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

Cargos disponíveis e requisitos para inscrição

Entre os principais cargos disponíveis estão:

Operador(a) de loja

Operador(a) de caixa

Para se candidatar, é necessário:

Ter mais de 18 anos

Possuir ensino médio completo

Informar CPF , número de telefone e e-mail atualizado

, número de telefone e Realizar cadastro no site: https://assai.com.br/trabalheconosco

Processo seletivo e benefícios oferecidos

O processo seletivo contará com etapas online e presenciais, variando conforme a cidade e a função escolhida. A empresa oferece:

Remuneração compatível com o mercado

Pacote de benefícios

Plano estruturado de carreira

Capacitação contínua e desenvolvimento profissional

Presença no Pará e geração de empregos

Presente no estado desde 2016, o Assaí Atacadista já conta com 8 lojas no Pará, localizadas nos municípios de:

Belém

Ananindeua

Castanhal

Parauapebas

Santarém

Atualmente, a rede gera cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos apenas no estado. Na Região Norte, são 20 lojas distribuídas em todos os estados: Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins.