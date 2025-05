Secom: Procurador federal Gilberto Waller Júnior é nomeado presidente do INSS

O procurador federal Gilberto Waller Júnior, corregedor da Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia-Geral da União (AGU), foi nomeado nesta quarta-feira (30), como novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Waller Júnior substitui o ex-presidente Alessandro Stefanutto, que pediu demissão em meio a uma ordem judicial que decretou seu afastamento do cargo.

A saída de Stefanutto aconteceu após a Polícia Federal (PF) ter deflagrado uma operação para investigar um esquema fraudulento de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

Segundo nota oficial da Secretaria de Comunicação Social (Secom), a nomeação de Waller Júnior foi determinada à chefe substituta da Casa Civil, Míriam Belchior, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O novo presidente do INSS é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, com pós-graduação em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Ele entrou começou a carreira pública como procurador do INSS em 1998, ocupou os cargos de corregedor-geral do instituto de 2001 a 2004 e subprocurador-geral de 2007 a 2008.

Na Controladoria-Geral da União (CGU), foi ouvidor-geral da União de março de 2016 a janeiro de 2019 e de corregedor-geral da União de 2019 a 2023. Hoje, ocupa o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, órgão da AGU.