Saiba como utilizar corretamente um extintor de incêndio

Um incêndio de grandes proporções destruiu, nesta quinta-feira (15), duas lojas de variedades na rua 15 de novembro, no centro comercial de Belém. De acordo com um funcionário de uma das lojas destruída pelo fogo no centro comercial de Belém, o local onde o fogo se originou era equipado com extintores de incêndio, mas os funcionários não conseguiram utilizar o equipamento no momento do incêndio.

O Corpo de Bombeiros afirma que não é difícil manusear um extintor de incêndio, mas por se tratar de um equipamento utilizado esporadicamente, a maioria das pessoas pode ter dificuldade quanto o seu acionamento. Ainda assim, o CBMPA garante que o equipamento é seguro, o seu uso correto pode impedir que o princípio de incêndio se alastre e cause danos irreversíveis.

“O gatilho do extintor só vai funcionar se você fizer a liberação da trata. O extintor de incêndio tem uma trava própria justamente pra evitar que acidentalmente o equipamento seja acionado. Não podemos esquecer que o produto que está acondicionado está sob pressão, ele acaba muito rápido de acordo com a força. Então o que precisamos saber é se for utilizar o extintor, são três passos bem simples: se posicione a uma distância segura do fogo, a parte da mangueira é onde você tem que segurar para projetar na direção do fogo, tire a alça de ferro e aperte o gatilho que dali pai sair um pó que fará a extinção completa do fogo”, explica o capitão Souza.

O extintor ideal está muito atrelado ao tipo de material que se quer combater enquanto principio de incêndio. Durante o processo de vistoria do Corpo de Bombeiros, o equipamento mais recomendado é do tipo ABC que serve para combater incêndios sólidos (tipo A), liquido inflamável (tipo B) e materiais energizados (tipo C).

O capitão Israel Souza ressalta ainda que esse tipo de extintor serve para diversos tipos de estabelecimento comercial, mas o local onde o equipamento sera instalado vai depender do layout de cada estabelecimento. “Na prática, o engenheiro ou profissional técnico vai apresentar todo esse dimensionamento em projeto de engenharia que depois é submetido a análise do Corpo de Bombeiros. Os nossos profissionais fazem essa avaliação técnica, a compatibilidade de segurança contra incêndio e emergência, e após aprovado o projeto eles designam uma equipe de vistoriadores in loco pra saber se o empresário fez a instalação conforme projeto previamente aprovado”, esclarece.

Outros aspectos que devem ser observados em um extintor de incêndio são: o manômetro (relógio de pressão próximo à trava) deve estar com pino na direção verde, indicando pressão interna correta para uso; equipamento deve constar selo do Inmetro; e conferir normas de uso do próprio extintor.