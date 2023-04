Incêndio em abrigo do Recife: quatro morrem, entre elas três crianças; saiba o que aconteceu

Quatro pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em um incêndio que atingiu o Lar Paulo de Tarso, uma instituição que abriga jovens em situação de risco social no Recife. O fogo iniciou ainda na madrugada desta sexta-feira (14/04). As vítimas são três crianças e uma cuidadora identificada como Margareth da Silva, de 62 anos. Até o momento, a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Os bombeiros agiram rapidamente para controlar as chamas, que começaram por volta das 3h. Ao todo, 19 pessoas estavam no local do incêndio. Dois indivíduos morreram no abrigo e outras duas crianças faleceram enquanto estavam sendo transportadas para o hospital.

As 15 pessoas feridas foram levadas para hospitais e unidades de saúde da cidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e pelos bombeiros. Oito pessoas foram internadas no Hospital da Restauração, no centro da cidade, enquanto outras cinco foram atendidas no Hospital Geral de Areias, na Zona Oeste. Duas crianças em estado grave foram transferidas da Unidade de Pronto Atendimento da Imbiribeira para o Hospital da Restauração.

Algumas das crianças ainda não foram identificadas, já outras tiveram que ser encaminhadas para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Os pais estão sendo orientados a procurar informações sobre seus filhos no hospital.

Número do incêndio em abrigo para jovens em Recife

19 pessoas atingidas pelo incêndio, sendo 17 crianças e dois adultos

4 mortos, sendo 3 crianças e uma mulher

8 pacientes feridos no Hospital da Restauração

5 feridos no Hospital de Areias

2 pessoas atendidas na UPA

O que é o Lar Paulo e Tarso?

De acordo com informações divulgadas em seu site oficial, a ONG é responsável por receber crianças e adolescentes encaminhados pelos conselhos tutelares e Juizado da Infância e Juventude. Esses jovens permanecem no abrigo até que seja possível seu retorno à família de origem. Caso isso não seja viável, a instituição os encaminha para famílias substitutas, por meio de guarda, tutela ou adoção. O abrigo oferece programas de educação e acolhimento para esses jovens.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco afirmou, por meio de nota, que fará o possível para ajudar as vítimas dessa tragédia. Para isso, será lançada uma campanha para arrecadação de alimentos, remédios, roupas, brinquedos e material de construção. Além disso, a instituição prestará apoio psicológico às vítimas e auxiliará na emissão da segunda via de documentos.