Efeito cascata: vendaval histórico em SP afeta voos em ao menos cinco aeroportos pelo Brasil

A cidade de São Paulo registrou um vendaval histórico na quarta-feira, 10, que afetou as operações dos aeroportos de São Paulo - e, em um efeito cascata, também provocou atrasos e cancelamentos de voos em aeroportos de outras capitais pelo Brasil.

A velocidade dos ventos chegou a 98 km por hora em São Paulo. Os aeroportos da cidade registraram quase 300 voos cancelados desde então. Nesta quinta-feira, 11, mais de 1,2 milhão de unidades consumidoras continuam sem o fornecimento de energia elétrica na Grande São Paulo. Veja a seguir qual a situação em alguns dos principais aeroportos do Brasil.

São Paulo

Nesta quinta-feira, o Aeroporto de Congonhas registrou 117 voos cancelados até as 18h30, sendo 66 chegadas e 51 partidas. O aeroporto teve rajadas de vento de 90km/h na quarta-feira, dia em que houve 181 cancelamentos no total - 88 chegadas e 93 partidas.

"Toda a infraestrutura operacional do Aeroporto de Congonhas está disponível, assim como todos os serviços para atendimento aos passageiros", informou a concessionária Aena, que administra o terminal. "Passageiros com viagens programadas verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto", recomendaram em nota.

Segundo a administração do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a operação para pousos e decolagens estava normal na manhã desta quinta. No entanto, as condições meteorológicas desfavoráveis das últimas 48 horas provocaram o cancelamento de 22 chegadas e 15 partidas. Além disso, outros quatro voos com destino a Guarulhos foram alternados para Curitiba e Rio de Janeiro.

"A concessionária segue monitorando a situação em tempo real e mantém comunicação constante com as companhias aéreas, a fim de minimizar os transtornos aos passageiros", informou a GRU Airport.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro também registrou atrasos e cancelamentos nos dois principais aeroportos da capital fluminense. O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) teve 39 voos cancelados desde quarta-feira, e outros 31 desviados, que pousariam nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, devido ao mau tempo.

No Aeroporto Santos Dumont, 52 voos foram cancelados apenas nesta quinta. Foram 21 chegadas e 31 partidas. No dia anterior, o aeroporto registrou 21 cancelamentos de chegada e 18 de partida. Um voo decolou para Congonhas e retornou ao Santos Dumont. Os passageiros desembarcaram e foram acomodados em outro voo.

"Grande parte dos cancelamentos ocorreu devido a restrições meteorológicas no Aeroporto de Congonhas. Sobre outros cancelamentos, os motivos devem ser apurados com as companhias aéreas", informou a Infraero, que opera o aeroporto.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, o Aeroporto Internacional Salgado Filho (POA) teve 45 voos cancelados no mesmo período. Ao todo, 22 partidas precisaram ser reajustadas afetando não apenas passageiros que tinham São Paulo como destino, mas também Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e Florianópolis. O aeroporto também teve 23 chegadas canceladas, de voos que partiram das mesmas capitais.

"Para garantir maior organização e fluidez no atendimento, as companhias aéreas concentraram o tratamento dos voos impactados na área do check-in internacional do aeroporto de Porto Alegre. Recomendamos que os passageiros consultem o status de seus voos junto às companhias aéreas e no painel de voos do aeroporto ou no site", informou o aeroporto.

Brasília

No Aeroporto Internacional de Brasília (BSB), 54 voos foram cancelados desde quarta-feira, sendo 33 na manhã desta quinta-feira, 11. Outros 9 voos registraram atrasos na partida. Segundo a Inframerica, que administra o aeroporto, a meteorologia adversa que afetou a cidade de São Paulo refletiu na malha aérea da capital federal.

"A concessionária orienta os passageiros com voos programados para São Paulo a procurarem suas companhias aéreas para mais informações", afirmaram.

Recife

No Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, a concessionária Aena, que também administra o local, informou que oito voos foram cancelados: dois nesta quinta-feira, sendo um para Guarulhos e outro para Campinas, e seis na quarta-feira, sendo quatro chegadas e duas partidas para Congonhas.