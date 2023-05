População flagra casal fazendo sexo dentro de agência bancária; vídeo

Moradores de Francisco Morato, em São Paulo, flagraram um casal fazendo sexo dentro de uma agência bancária. O caso aconteceu na última segunda-feira (8), após expediente interno ter encerrado. No vídeo é possível ver que eles não param o ato sexual, mesmo com pessoas passando em frente ao banco.

A unidade do Bradesco fica na rua Gerônimo Caetano Garcia. Segundo moradores e clientes do banco, o casal permaneceu por mais de 30 minutos no espaço, próximo aos caixas eletrônicos, praticando o ato sexual dentro do estabelecimento. O ato é considerado crime, mesmo que a visão seja limitada por conta da vidraça fosca. Assista ao vídeo:

Algumas pessoas que presenciaram a situação ficaram revoltadas, chegaram a entrar no banco com a intenção de expulsar o homem e a mulher. Os seguranças do local também acionaram a Polícia Militar, porém, assim que chegaram ao local, o homem e a mulher já tinham saído.

As imagens das câmeras de vigilância registraram toda a ação, o que deve auxiliar nas investigações da Polícia Civil.

Fazer sexo em local público é permitido?

Segundo o artigo 233, do Código Penal, fazer sexo em locais públicos é crime. Se responsabilizado via judicial, quem for flagrado pode receber condenação de 3 meses a 1 ano de prisão ou pagamento de multa.