Entenda o motivo da retirada do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) à força da Mesa da Câmara

Tumulto aconteceu antes da sessão que votou o PL da Dosimetria, que reduz a pena de Bolsonaro e outros condenados pela tentativa de golpe

O Liberal
fonte

Deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) em meio a tumulto após ter sido retirado à força pela Polícia Legislativa da Mesa da Câmara dos Deputados (Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO)

Nesta terça-feira (9), o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) foi retirado à força da Mesa da Câmara dos Deputados. Antes, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) havia determinado o esvaziamento do plenário, impedindo a imprensa de entrar no local.

“A única coisa que eu pedi ao Hugo Motta foi que ele tivesse comigo 1% tratamento que teve com aqueles deputados que sequestraram a Mesa Diretora da Câmara”, declarou Gauber após ser retirado, referindo-se aos parlamentares bolsonaristas que ocuparam o plenário da Casa, em agosto, contra prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Imagens de dentro do plenário mostram a Polícia Legislativa retirando o deputado, que demonstra resistência. Ao seu redor, deputados protestam, enquanto outros filmam a situação.

Glauber ocupou a Mesa Diretora nesta terça em protesto contra a decisão de Motta de votar o processo de cassação do psolista. A situação ocorreu antes da sessão que iria votar o PL da Dosimetria, que reduz a pena de Bolsonaro e outros condenados pela tentativa de golpe.

Após a confusão no plenário, a sessão da Câmara foi cancelada. Não há confirmação se pode ser remarcada ainda nesta terça-feira.

