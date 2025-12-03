Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República

O representante da União Brasileira dos Caminhoneiros, conhecido como Chicão Caminhoneiro, esteve na Presidência da República nesta terça-feira (2) para protocolar um documento sobre a paralisação geral da categoria, prevista para quinta-feira (4). A entrega foi acompanhada pelo desembargador aposentado Sebastião Coelho.

Chicão afirmou que a proposta de paralisação foi construída “a várias mãos” e negou que o movimento tenha motivação política. Segundo ele, a mobilização é de iniciativa dos próprios caminhoneiros. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o líder reforçou orientações para que os participantes cumpram a legislação durante os atos. “Não podemos impedir o direito de ir e vir das pessoas. Temos que respeitar toda a legislação que é imposta à categoria no sentido de permitir o livre trânsito das pessoas”, disse.

Sebastião Coelho, que acompanhou o protocolo do documento, declarou que sua presença teve o objetivo de prestar apoio jurídico ao movimento. Ele afirmou que novas informações serão divulgadas posteriormente.

Na semana passada, Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), havia convocado apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia dos investigados pelos atos de 8 de Janeiro e do próprio ex-presidente, que está preso na sede da Polícia Federal. Em publicações nas redes sociais, o ex-magistrado afirmou que a mobilização teria como destinatário o Congresso Nacional e classificou a medida como “o caminho que restou”.