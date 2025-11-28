Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Justiça condena ex-gerente da Caixa e 3 engenheiros por desvio de mais de R$ 1,5 milhão no Pará

Condenados participaram um esquema de fraudes na concessão de financiamentos habitacionais

O Liberal
fonte

De acordo com a denúncia do MPF, o então gerente da agência de Marituba (PA) utilizou seu cargo para facilitar a liberação de valores em benefício próprio e de sua família (Arte / MPF)

A Justiça Federal condenou um ex-gerente da Caixa Econômica Federal (CEF) e três engenheiros no Pará que haviam sido denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) pelo crime de peculato. Eles eram réus por envolvidos em um esquema de fraudes na concessão de financiamentos habitacionais que desviou mais de R$ 1,5 milhão em recursos públicos entre 2013 e 2014. A sentença foi assinada na última quinta-feira (27/11). 

De acordo com a denúncia do MPF, acolhida pela Justiça, o então gerente da agência de Marituba (PA) utilizou seu cargo para facilitar a liberação de valores em benefício próprio e de sua família. As investigações apontaram que os recursos eram creditados na conta de sua companheira, que foi identificada como construtora e vendedora de 38 unidades habitacionais. Ela também foi denunciada pelo MPF, mas a ação foi julgada extinta em razão de seu falecimento. 

Para viabilizar as fraudes, o grupo contava com a participação de engenheiros credenciados pela Caixa. Eles emitiam laudos de avaliação fraudulentos, omitindo que as construções, localizadas em São Domingos do Capim, faziam parte de um empreendimento com mais de 12 unidades.

Essa manobra servia para burlar as normas de controle da Caixa e manter a competência de liberação dos recursos com o gerente envolvido. A sentença destaca que as normas e procedimentos internos da Caixa foram desconsiderados.

Houve a aceitação de documentos com visíveis indícios de falsidade, como holerites e Declarações Comprobatórias de Percepção de Rendimentos (Decores). Tais documentos eram utilizados para majorar indevidamente a renda dos mutuários. Dos 38 contratos analisados, 26 apresentaram inadimplência, causando prejuízo à instituição financeira.

Embora o município de Santa Maria do Pará também tenha sido citado nas investigações, os réus foram absolvidos em relação às acusações ligadas a essa localidade por falta de provas de irregularidades naquele período específico.

O Grupo Liberal procurou a Caixa Econômica para comentar sobre o caso, os procedimentos adotados na época e a recente condenação, mas ainda não houve retorno. 

Penas aplicadas aos réus condenados

Ao julgar o caso, a Justiça reforçou que houve “intencional concessão indevida de linha de crédito com o objetivo de desviar ou subtrair parte dos valores”. O processo resultou em condenações, absolvições e extinção de punibilidade para os envolvidos. 

Os condenados foram:

  • Ex-gerente da Caixa de Marituba: Condenado a 3 anos de reclusão e 45 dias-multa (calculado sobre 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos (2014), devidamente corrigido pelo MCJF). O regime inicial é o aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade.
  • 2 dos engenheiros denunciados: Condenado a 3 anos de reclusão e 45 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade.
  • 3º engenheiro denunciado pelo MPF: Condenado a 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. O regime inicial é o aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ENTREVISTA

Brasileiro destaca racismo climático na proposta de criação da Câmara de Justiça Climática na ONU

Em entrevista ao Grupo Liberal, coordenador do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime destacou a importância de um tribunal internacional para combater crimes ambientais e o impacto das desigualdades climáticas.

29.11.25 17h00

ENTREVISTA

Proposta de criar Câmara de Justiça Climática na ONU surgiu em Belém, diz brasileiro em entrevista

Iniciativa surgiu durante conferência pré-COP 30 na capital paraense e busca combater desafios climáticos com um tribunal especializado.

29.11.25 16h30

ENTREVISTA

Brasileiro propõe criação de Câmara de Justiça Climática na ONU para combater desafios ambientais

Coordenador Internacional da ONU, Edmundo Oliveira, detalha em entrevista os objetivos e a importância da criação de uma nova instância jurídica para enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia.

29.11.25 16h00

COMPROVAÇÃO

Moraes pede à defesa de Augusto Heleno exame inicial de Alzheimer e documentos sobre doença

Ministro do STF deu cinco dias para defesa comprovar alegações de saúde

29.11.25 11h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

ELEIÇÕES 2026

Pesquisa mostra que Lula vence em todos os cenários para 2026; Bolsonaro aparece com maior rejeição

Eduardo (62,6%) e Jair Bolsonaro (60,1%) aparecem com o maior percentual que dizem que "não votariam".

25.11.25 14h43

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

OPERAÇÃO LAVA JATO

Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso

Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

22.07.25 23h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda