Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

O Diário Oficial do Estado do Pará desta segunda-feira (24/11) trouxe importante mudança em órgão do primeiro escalão do governo do Pará. A professora Edilza Joana Oliveira Fontes, que estava à frente da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos desde maio deste ano, deixa o cargo no Estado. Conforme decreto assinado pelo governador Helder Barbalho, a saída dela da função ocorreu a pedido da própria agora ex-secretária.

No lugar de Edilza Fontes, assume a pasta de Igualdade Racial e Direitos Humanos Esmerino Neri Batista Filho, ex-deputado federal do PT conhecido como Miriquinho Batista. A nomeação dele para a função deixada por Edilza foi publicada na mesma edição desta segunda, na qual também consta a exoneração de Miriquinho do cargo que ele ocupava anteriormente: o de Secretário Adjunto de Trabalho, Emprego e Renda.

Miriquinho foi deputado federal de 2011 a 2015, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), tendo tomado posse no dia 1º de fevereiro de 2011. Ele também já foi deputado estadual, com mandatos de 1991 a 1995; de 1996 a 1999 e de 2007 a 2011. Na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), chegou a assumir a função de Líder do PT, de 1992 a 1993.