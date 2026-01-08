Autoridades paraenses participam do ato pela democracia no Palácio do Planalto

Nesta quinta-feira (8), a Presidência da República promoveu uma cerimônia em defesa da democracia no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). O ato marcou os três anos dos ataques às sedes dos Três Poderes, ocorridos em 8 de janeiro de 2023, e reuniu autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Parlamentares e autoridades públicas do Pará prestigiaram o evento político.

A cerimônia teve como eixo central a reafirmação de que os episódios de 2023 não podem ser relativizados nem tratados como excessos da polarização política. Para o senador Beto Faro (PT/PA), a data permanece como um alerta institucional. Segundo o senador, a democracia exige vigilância permanente e compromisso contínuo com a Constituição.

O ministro das Cidades, Jader Filho, foi ao ato no Palácio do Planalto, e postou um vídeo com imagens da cerimônia com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, Jader Filho postou uma mensagem em defesa da democracia em sua página no Instagram.

"Neste 8 de janeiro, reafirmamos que a democracia é inegociável. Não importa a bandeira política. Em Brasília, diferentes vozes, instituições e forças políticas se encontram para afirmar um valor que está acima de qualquer divergência: a democracia e o respeito à Constituição. Lembrar é proteger. Democracia sempre”, escreveu Jader Filho.

O superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Rocha, também prestigiou a solenidade. “Participando do ato pela democracia no Palácio do Planalto, promovido pela Presidência da República, com o ministro da Defesa, José Múcio. Oito de janeiro, pra ninguém esquecer, pra nunca mais acontecer! Golpe nunca mais! E o Brasil escolhe a democracia”, postou o titular da Sudam, na página dele no Instagram com a hashtag #semanistiasemdosimetria.

Durante o evento, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou que a democracia brasileira é fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte marcada pela ampla participação popular. O ministro lembrou que a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º da Constituição, sustenta o Estado Democrático de Direito e fundamenta a responsabilização pelos ataques aos prédios públicos. Para Lewandowski, os atos de invasão e depredação configuraram crimes contra o próprio pacto democrático.

Em discurso, o presidente Lula afirmou que 2026 deve marcar a consolidação definitiva da democracia brasileira. Ele destacou que, apesar de uma base parlamentar minoritária no Senado e na Câmara, o governo conseguiu aprovar medidas estruturantes, como a PEC da Transição, necessária para reorganizar as contas públicas. Segundo Lula, indicadores como aumento do emprego formal, crescimento da massa salarial e queda do desemprego refletem os resultados dessas decisões.

Ao tratar especificamente do 8 de janeiro, Lula afirmou que a data simboliza a vitória da democracia sobre a tentativa de ruptura institucional, mas alertou que o regime democrático não é uma construção definitiva e exige defesa constante.