Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, compartilhou trecho do enredo da Acadêmicos de Niterói após a escola ser rebaixada do Grupo Especial do carnaval do Rio nesta quarta-feira, 18. A agremiação homenageou a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nos stories do Instagram, Janja destacou o verso "Lute para vencer, aceite se perder. Se o ideal valer, nunca desista". Em seguida, compartilhou publicação da própria escola com a imagem de um dos carros alegóricos que trazia um boneco do presidente e a frase "A arte não é para os covardes".

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial. A escola enfrentou problemas de dispersão ao fim do desfile na Marquês de Sapucaí e, durante a apuração, recebeu apenas duas notas 10.

Liberada para desfilar por não ocupar cargo público, Janja optou por acompanhar a apresentação da arquibancada, ao lado do presidente Lula. O enredo foi alvo de ações na Justiça que pediam a suspensão do desfile sob o argumento de propaganda eleitoral antecipada. No carro alegórico inicialmente previsto para a primeira-dama, a cantora Fafá de Belém ocupou o espaço.

Em nota, Janja afirmou que, "mesmo com toda segurança jurídica" para participar, decidiu não desfilar "para estar ao lado da pessoa que ela mais ama na vida".

O presidente e a primeira-dama assistiram ao desfile no camarote da prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), e desceram à avenida para cumprimentar integrantes das agremiações. Lula beijou o pavilhão das escolas que se apresentaram no domingo: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira.

Na mesma manifestação, Janja classificou a escola como "extremamente corajosa" por "enfrentar tudo e todos" para levar o enredo à avenida. "Essa noite foi uma noite de celebração à cultura brasileira, ao presidente Lula e ao maior espetáculo da terra, que é o desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro", concluiu.

Críticas e representações na Justiça

A oposição a Lula já havia criticado na segunda-feira, 16, o desfile da Acadêmicos de Niterói homenageando o petista. O Partido Novo anunciou que acionará novamente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a inelegibilidade do presidente. A legenda já havia tentado barrar a apresentação.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário de Lula na disputa presidencial, também criticou o petista e disse que ele usa dinheiro público "para fazer campanha antecipada para ele mesmo". O pré-candidato na eleição deste ano afirmou que também pretende entrar com uma ação contra Lula no TSE em razão da apresentação.

A Frente Parlamentar Católica e a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso criticaram o desfile. As duas bancadas afirmam que o conteúdo exibido desrespeitou a fé cristã e que acionarão o Judiciário e órgãos de controle.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ) afirmou, em nota divulgada nesta terça-feira, 17, que a escola de samba "cometeu prática de preconceito religioso dirigido aos cristãos".

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, minimizou às críticas ao desfile e classificou como "ridícula" a tentativa de transformar a homenagem a Lula em desgaste político.