Flávio Bolsonaro diz que ação contra 'crimes do PT na Sapucaí' será protocolada no TSE

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou que vai protocolar uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o que ele chamou de "crimes do PT na Sapucaí". A declaração ocorre após a escola de samba Acadêmicos de Niterói homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante desfile no Rio de Janeiro, no domingo, 15.

O parlamentar, pré-candidato à Presidência da República, usou a rede social X para comunicar a medida. Ele afirmou que a ação será protocolada "rapidamente no TSE", alegando uso de dinheiro público.

"Nossa ação contra os crimes do PT na Sapucaí, com dinheiro público, será protocolada rapidamente no TSE! Além dos ataques pessoais a Bolsonaro, eles atacaram o maior projeto de Deus na Terra: a FAMÍLIA!", escreveu o senador.

Críticas sobre campanha antecipada

Flávio Bolsonaro já havia se manifestado no domingo sobre o ocorrido. Na ocasião, ele disse que "Lula esfola o povo com aumento de impostos e usa esse mesmo dinheiro arrecadado para fazer campanha antecipada para ele mesmo".

A oposição também tem se posicionado sobre o tema. O Partido Novo, por exemplo, informou em publicação no X que recorrerá à Justiça Eleitoral. A legenda busca a inelegibilidade de Lula.

Posicionamento do Partido Novo

A justificativa do Partido Novo para a ação é a caracterização da homenagem como propaganda durante o desfile na Sapucaí. A agremiação descreve o fato como "Abuso de poder político e econômico".