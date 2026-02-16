Nas redes, Michelle critica alegoria na Sapucaí de Bolsonaro como palhaço atrás das grades

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou, no domingo (15), a representação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro durante o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói. No Carnaval do Rio de Janeiro, o ex-presidente foi retratado como um palhaço encarcerado.

Em publicação nas redes sociais, Michelle reagiu à alegoria. "Só para registrar um fato histórico: quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é registro judicial, não opinião", escreveu, referindo-se ao atual presidente da República.

A manifestação ocorreu enquanto a escola desfilava na Marquês de Sapucaí, sendo a primeira a se apresentar na noite de domingo.

Desfile da Acadêmicos de Niterói

A escola levou à avenida um samba-enredo que celebrou Lula, destacando sua origem operária, além de episódios marcantes da política brasileira recente.

O enredo da Acadêmicos de Niterói, além da homenagem ao presidente, também incluiu sátiras a adversários políticos.

Na comissão de frente, um ator representando Jair Bolsonaro apareceu caracterizado como um palhaço e, em seguida, foi mostrado atrás de grades, em uma encenação que repercutiu nas redes sociais e gerou reações de aliados do ex-presidente.

Lula acompanhou o desfile de um camarote da Prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes e de ministros do governo. A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, também esteve presente.

Reações da Oposição

Além de Michelle Bolsonaro, a homenagem a Lula no Carnaval recebeu críticas de outros membros da oposição.

Pelo X (antigo Twitter), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou o presidente de usar dinheiro público para fazer homenagem a si mesmo.

Já o senador e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR) comentou que "faltou o carro da Odebrecht", fazendo alusões à Operação Lava Jato.