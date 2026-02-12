Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TCMPA define regras para contratos temporários de professores nos municípios do Pará

Decisão vale para todas as prefeituras e proíbe suspensão de salários durante recesso escolar

Gabi Gutierrez
fonte

Fachada do TCM-PA, órgão responsável por barrar licitações suspeitas que somariam mais de R$ 656 milhões em contratos municipais nos últimos 14 meses (Ascom TCMPA)

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) aprovou uma resolução que estabelece regras para a contratação de professores temporários na rede municipal de ensino. O entendimento proíbe a suspensão de salários ou o encerramento antecipado dos contratos durante o período de recesso ou férias escolares e passa a valer para todos os municípios do Estado.

A decisão foi tomada a partir de uma consulta apresentada pelo prefeito de Garrafão do Norte, Marcones Farias do Nascimento. O questionamento ocorreu após a publicação de um Ato de Alerta, em novembro de 2025, no qual o TCMPA advertiu gestores municipais sobre a ilegalidade de interromper pagamentos ou rescindir contratos de professores temporários nesse período.

O processo teve como relator o conselheiro Antonio José Guimarães. Em seu voto, ele destacou que a prática não se limita a uma irregularidade administrativa, mas afeta diretamente a qualidade do ensino, ao desvalorizar os profissionais responsáveis pela educação básica nos municípios.

Antes da análise em plenário, o caso passou pela Diretoria Jurídica do Tribunal, que emitiu parecer técnico utilizado como base para a decisão. Durante a sessão, os conselheiros Daniel Lavareda e Cezar Colares apresentaram sugestões ao voto, que foram incorporadas ao texto final aprovado pelo Plenário.

O que muda com a decisão do TCMPA

A resolução esclarece que o encerramento natural de contratos temporários é permitido quando o prazo estiver previamente definido e não tiver sido estabelecido com o objetivo de excluir o período de recesso ou férias escolares. Nesses casos, a prefeitura deve garantir o pagamento integral da remuneração e organizar, de forma antecipada, novo processo seletivo para atender à continuidade do serviço.

O TCMPA também considerou regular o fim de contratos no encerramento do ano, mesmo que o recesso escolar avance para o ano seguinte, desde que todos os valores devidos sejam pagos. A não renovação dos contratos, por si só, não é considerada irregular, mas pode ser questionada se ficar caracterizado um padrão para evitar o pagamento de direitos trabalhistas.

A Corte de Contas admite ainda a realização de novas contratações temporárias para o ano letivo seguinte, desde que observados os requisitos legais e constitucionais. O Tribunal alerta, no entanto, que a prática não pode ser usada para fraudar direitos dos profissionais da educação.

Caso seja identificada violação às orientações do TCMPA, a situação poderá influenciar a análise das contas anuais do gestor municipal, a depender do contexto, da gravidade e do impacto financeiro.

No voto aprovado, o relator reforçou que a recontratação de professores temporários deve ser precedida de processo seletivo simplificado e de autorização legal específica, conforme normas já estabelecidas pelo próprio Tribunal de Contas dos Municípios do Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tcmpa

professores temporários
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

reviravolta

Toffoli deixa relatoria do caso Master no STF

Decisão ocorre após reunião de ministros e menções ao seu nome em relatório da Polícia Federal

12.02.26 21h28

Vereador rasga foto de Toffoli na tribuna, posta nas redes e arquiva após 'baixo engajamento'

12.02.26 21h02

Genial/Quaest: 82% defendem código de ética para ministros do STF

12.02.26 20h52

Moraes nega pedido de Braga Netto para ter TV a cabo na prisão e autoriza visitas

12.02.26 20h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém

05.02.26 15h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda