Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

O senador Jader Barbalho (MDB) foi internado, nesta quinta-feira (5), no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, após apresentar um quadro de desidratação, e será transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar.

Segundo a assessoria, Jader Barbalho deu entrada na unidade hospitalar para a realização de exames, que confirmaram o diagnóstico. O senador permanecerá em observação médica pelas próximas 24 horas antes da transferência. O estado de saúde detalhado do parlamentar não foi divulgado.

Jader está em seu terceiro mandato como senador pelo Pará, cargo que ocupa desde 2018. Ele é pai do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e do ministro das Cidades, Jader Filho.

Com mais de 50 anos de vida pública, Jader Barbalho, além de senador, já presidiu o Senado Federal entre 2001 e 2002, foi governador do Pará, deputado federal, deputado estadual e vereador de Belém.