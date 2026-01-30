Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

Em 20 de janeiro, o vereador Raul Adiu Alves Miranda (PRD), de 47 anos, foi preso em flagrante em Apiaí, no interior de São Paulo. Ele é acusado de armazenar e trocar imagens íntimas com ao menos três adolescentes. O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e por suposto exercício ilegal da medicina.

Detalhes da prisão e acusações

A investigação contra Raul Adiu Alves Miranda teve início após o registro de um boletim de ocorrência em Piracicaba. O documento apontava que o vereador mantinha vínculo com dois adolescentes, com indícios de troca de mensagens íntimas, além de possível fornecimento de anabolizantes e compartilhamento de substâncias ilícitas.

Durante o cumprimento do mandado judicial, policiais solicitaram acesso ao celular do vereador, que forneceu a senha. No aparelho, foram encontradas imagens de conteúdo íntimo, compatíveis com os apontamentos da investigação policial. A análise revelou ainda um terceiro adolescente envolvido.

A prisão em flagrante ocorreu pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar fotos e vídeos de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente, previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cuja pena pode chegar a quatro anos de prisão, além de multa.

Com o vereador, foram apreendidos um notebook, um celular Samsung e um iPhone 15, este último utilizado na comunicação com os adolescentes, segundo a polícia. Também foram apreendidos outros três celulares, 11 mídias em CD e medicamentos, que Raul alegou serem amostras grátis.

Investigação sobre medicamentos e medicina ilegal

O mandado de busca e apreensão incluiu a farmácia da qual o vereador é proprietário. No local, a polícia encontrou medicamentos de tarja preta, tarja vermelha e anabolizantes, sem receitas médicas, guias ou documentação legal para comercialização.

Funcionárias da farmácia relataram que nunca houve retenção de receitas de medicamentos controlados, afirmando que as liberações eram autorizadas diretamente por Raul.

Ainda no estabelecimento, a polícia encontrou uma caderneta com anotações de consultas, um carimbo com o nome “Dr. Raul” e talonários, possivelmente destinados à requisição de exames. Os itens indicam suspeita de exercício ilegal da medicina, sem comprovação de habilitação legal.

A Câmara Municipal de Apiaí também foi alvo de busca e apreensão, mas nenhuma irregularidade foi encontrada. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Capão Bonito.

Raul Adiu Alves Miranda permaneceu preso e foi encaminhado para audiência de custódia. O portal Metrópoles tentou contato com a assessoria do vereador, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem original.

O que diz a Câmara Municipal

Em nota oficial, a Câmara Municipal de Apiaí afirmou que os fatos foram uma surpresa para a Casa Legislativa e que não possuem relação com as atividades institucionais do Legislativo.

O presidente da Câmara, Ricardo Dias (PSD), destacou que a instituição não tolera irregularidades, prezando pela legalidade, ética e transparência. A Casa aguarda a conclusão das investigações oficiais para avaliar medidas cabíveis, respeitando o devido processo legal.