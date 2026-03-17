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Política

CPMI do INSS agenda depoimento de ex-namorada de Vorcaro para a próxima segunda-feira

O dono do Master criou uma estrutura jurídica nos EUA com ex-noiva como beneficiária

Estadão Conteúdo

Martha Graeff, modelo e influenciadora que namorou o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, prestará depoimento à CPMI do INSS na segunda-feira, 23 de março. A convocação partiu de requerimento do deputado Kim Kataguiri (Missão-SP).

Como mostrou o Estadão, Vorcaro transferiu para ela bens que podem superar R$ 520 milhões. O dono do Master criou uma estrutura jurídica nos EUA com ex-noiva como beneficiária, na qual está, por exemplo, a casa de mais de R$ 450 milhões em Miami, além de tê-la presenteado com itens de alto valor.

A PF suspeita de blindagem patrimonial. Já o advogado Lúcio de Constantino, que representa a influenciadora nega. Segundo ele, Martha não tem imóveis, veículos nem valores oriundos do relacionamento com o ex-banqueiro, tanto no Brasil quanto no exterior.

A defesa acrescentou que ela vive nos Estados Unidos há quase 20 anos, declara seu patrimônio integralmente na declaração de imposto de renda americana e que o documento não registra variação patrimonial associada ao relacionamento.

Martha entrou no inquérito após a PF apreender e peritar o celular de Vorcaro. As mensagens recuperadas mostram o ex-banqueiro relatando encontros com figuras do Legislativo e do Judiciário.

Entre as autoridades citadas nas conversas estão o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A defesa classificou o vazamento das mensagens como ilegal e afirmou que Martha se coloca à disposição das autoridades brasileiras.

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Palavras-chave

INSS/FRAUDES/CPMI/VORCARO/EX-NAMORADA/DEPOIMENTO/AGENDA
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