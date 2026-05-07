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Política

Carlos Bolsonaro se desculpa com Ana Campagnolo após racha no PL de SC

Estadão Conteúdo

Carlos Bolsonaro (PL) pediu desculpas à deputada estadual Ana Campagnolo (PL-SC) durante reunião do partido na noite de segunda-feira, 4. O PL catarinense enfrenta um racha após o anúncio de que o filho de Jair Bolsonaro (PL) seria pré-candidato a uma das vagas ao Senado por Santa Catarina. Em suas redes sociais, Carlos confirmou que pediu desculpas à deputada e afirmou que há outras prioridades no momento.

"Temos coisas muito mais importantes do que nós. Temos um Brasil para resgatar por nossos filhos! Bola para frente!", escreveu.

O racha entre os colegas de partido começou com a formação da chapa do Senado por Santa Catarina, ao final do ano passado. Como Carlos não é do Estado, a decisão de sua pré-candidatura desagradou lideranças locais, principalmente Campagnolo. A deputada disse que a vaga da deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) na disputa ao Senado teria sido "dada" a Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

O governador Jorginho Mello, que tentará a reeleição queria o senador Esperidião Amin (PP-SC) em sua chapa. A segunda vaga era almejada por De Toni, mas ela enfrentou resistência, já que Bolsonaro queria que Carlos concorresse ao Senado por Santa Catarina.

O impasse levou Caroline de Toni a articular uma possível mudança de partido. Como mostrou a Coluna do Estadão, ela relatou ter recebido convites do Novo e de outros partidos, como União Brasil, Republicanos, MDB e a legenda do MBL, Missão.

Ana Campagnolo declarou que seriam "duas vagas que o partido dividiu entre PL e PP. O PP vai manter a candidatura do Amin como sempre foi. A vaga do nosso PL era da deputada Carol, agora será dada ao Carlos", escreveu, demonstrando descontentamento com a chapa.

Carlos Bolsonaro reagiu desmentindo a deputada estadual. "Não sejam mentirosos! Absolutamente nada do que essa menina está falando é verdade. Quanta baixaria! Lamentável!", comentou. Ele então esclareceu que "os pré-candidatos de Jair Bolsonaro ao Senado Federal são Carol e Carlos Bolsonaro". Assim, Esperidião Amin ficou de fora da chapa de Jorginho.

Os dois parlamentares seguiram trocando indiretas nas redes sociais. Campagnolo chegou a ser acusada de publicar uma foto "recortada" em seu perfil no Instagram para "excluir" Carlos. Ela desmentiu posteriormente.

Na segunda-feira, Carlos e Campagnolo se reuniram em Santa Catarina a convite do governador Jorginho Mello (PL) para alinhamento antes da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Estado.

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