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Política

PF faz buscas contra Ciro Nogueira na 5ª fase da ação que apura crimes do Master e de Vorcaro

A Polícia Federal encontrou mensagens no celular de Vorcaro nas quais ele se refere ao senador como um "grande amigo de vida"

Estadão Conteúdo
fonte

Polícia Federal. (Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou a quinta fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira, 7. A ação mira pela primeira vez o núcleo político por suspeitas de crimes envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do partido.

A operação da PF foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Esta fase da investigação se concentra na apuração de crimes relacionados aos envolvidos.

Conforme revelado pelo Estadão, a PF havia encontrado no celular de Daniel Vorcaro diálogos com o senador e ordens de pagamento. As ordens eram destinadas a uma pessoa identificada como Ciro, sem sobrenome. À época, o senador disse conhecer Vorcaro, mas negou ter proximidade ou ter recebido pagamentos.

Mensagens e Benefícios Legislativos

A Polícia Federal encontrou mensagens no celular de Vorcaro nas quais ele se refere ao senador como um "grande amigo de vida". O banqueiro também comemorou uma iniciativa legislativa de Ciro Nogueira que, supostamente, beneficiaria o Banco Master.

A data da mensagem de comemoração, 13 de agosto de 2024, coincidiu com a apresentação de uma emenda. Esta emenda, à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de autonomia financeira do Banco Central, foi apresentada por Ciro Nogueira. Ela propunha aumentar o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF.

Essa proposta foi identificada por políticos e integrantes do mercado financeiro como uma das primeiras "digitais" de favorecimento ao Banco Master no Congresso. A ampliação da cobertura do FGC era uma das principais estratégias do banco para alavancar investimentos em seus Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), conforme mostrou o Estadão em agosto do ano passado.

Desenvolvimento da Operação

Esta quinta fase da operação foi deflagrada na mesma semana em que a defesa de Daniel Vorcaro entregou uma proposta de acordo de delação premiada. O documento foi entregue à PF e à Procuradoria-Geral da República (PGR), estando ainda sob análise dos investigadores. A proposta, neste estágio, não possui valor probatório e a nova fase não tem relação com os fatos apresentados na delação.

Na quarta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 16 de abril, a PF prendeu o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. Ele também decidiu buscar um acordo de delação premiada.

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