Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos
Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família.
Morreu na noite desta quarta-feira (6), em Belém, o ex-vereador e pastor da Igreja Quadrangular, Paulo Queiroz, aos 73 anos de idade. Ele estava internado em hospital particular, na capital paraense, e deixou quatro filhos e a viúva Lourdes Queiroz. A causa da morte não foi divulgada.
Segundo a filha do ex-parlamentar, a vereadora Patrícia Queiroz (PP), o velório será aberto ao público na sede da Igreja, na avenida Timbó, nº 1244, no bairro da Pedreira. O horário ainda será divulgado pela família.
Além da liderança religiosa, bastante conhecido na capital paraense, Paulo Queiroz era um parlamentar experiente do município, desde os anos 90. Ele chegou a presidir a Câmara Municipal dos Vereadores (CMB) entre 2013 e 2014.
Queiroz exerceu mandatos como vereador na capital paraense, nos períodos de 1997 a 2000, 2001 a 2004, 2009 a 2012, 2013 a 2016. A partir de 2019, ele assumiu o mandato de vereador como suplente, após a saída dos titulares para a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e à Câmara dos Deputados,em Brasília (DF). Enquanto suplente, ele atuou na CMB, entre 2019 e 2020 e 2023 a 2024.
Radicado no Pará, Paulo era baiano de nascimento, nascido em Santa Inês, cidade no centro-sul baiano e do Jiquiriçá. Na noite desta quarta-feira (6), a família ainda organiza os ritos funerários.
