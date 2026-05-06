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Política

Augusto Cury lança pré-candidatura a presidente, prega pacificação e quer ser 'exemplo mundial'

O pré-candidato elencou como propostas a criação de bancos e escolas de empreendedorismos nas comunidades

Estadão Conteúdo
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Augusto Cury (Divulgação)

O psiquiatra e escritor Augusto Cury (Avante) lançou oficialmente sua pré-candidatura a presidente na noite desta quarta-feira, 6, em um evento realizado em Belo Horizonte (MG). Em seu discurso, ele pregou a pacificação e disse querer unir "o que há de melhor em todas as teses". Ele mesclou comentários políticos com conselhos pessoais e de relacionamento.

"Eu e meus amigos do Avante queremos dar o maior exemplo para a política brasileira e mundial, mostrando que a nossa mente tem de ter as ideias do capitalismo, mas o nosso coração tem que cuidar das pessoas pobres", disse ele.

O pré-candidato elencou como propostas a criação de bancos e escolas de empreendedorismos nas comunidades e dobrar a produção de alimentos na próxima década.

Em outro momento, o escritor pediu que a plateia repetisse que o Brasil não precisa de líderes que são tratados como ídolos e disse que não se curvaria a reis, celebridades ou empresários e sim a cada cidadão brasileiro.

"Mas eu me curvo humildemente diante de cada brasileiro e brasileira", declarou Cury. "Essa nação precisa de pessoas que se coloquem no lugar dos outros e que tenham capacidade de entender que um cargo eletivo pela democracia, como cargo de presidente, é apenas um empregado do povo, contratado pelo povo, com prazo determinado para ser despedido", disse, com pausas para o público participar em coro.

O pedido para que a plateia participasse repetindo os motes foi constante. Cury afirmou que uma ferramenta importante para pacificação de casais, do País e da relação entre professores e alunos é "mudar a era".

"Repitam comigo: mudar a era do apontamento de falhas para o apontamento de elogios. Elogiar três vezes mais que critica. Quem é criticista, apontador de erros, está apto a consertar máquinas e não para formar mentes brilhantes", declarou.

Em seguida, focou no empoderamento feminino e aconselhou as mulheres a dizerem aos parceiros que são lindas, maravilhosas, inteligentes, encantadoras e que eles são privilegiados de viver com elas.

Na pesquisa Genial/Quaest realizada em abril, Augusto Cury registrou 2% das intenções de voto no primeiro turno, distante dos líderes Lula (PT), com 37%, e Flávio Bolsonaro (PL), que tinha 32%. Numericamente, o psiquiatra está atrás de Romeu Zema (Novo), com 3%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 6%. Renan Santos (Missão) também marcou 2%, Cabo Daciolo (Mobiliza), 1%, e Samara Martins (UP), 1%.

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