Saiba quem foi Paulo Queiroz, ex-vereador e pastor que morreu nesta quarta-feira (6)

O ex-vereador e pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Paulo Queiroz, morreu na noite desta quarta-feira (6), aos 73 ano. Ele estava internado em um hospital particular em Belém. A causa da morte ainda não havia sido divulgada pela família até a última atualização desta matéria.

A informação foi confirmada pela vereadora Patrícia Queiroz (PP), filha do líder religioso. Segundo ela, o velório será aberto ao público na sede da igreja localizada na avenida Timbó, nº 1244, no bairro da Pedreira, em Belém. O horário da cerimônia ainda será informado pelos familiares.

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Quem foi Paulo Queiroz

Natural de Santa Inês, no interior da Bahia, Paulo Queiroz construiu grande parte da vida pública e religiosa no Pará. Radicado em Belém há décadas, ele se tornou uma das lideranças mais conhecidas da Igreja do Evangelho Quadrangular no Estado, onde atuou por cerca de 50 anos.

Ao longo da trajetória religiosa, trabalhou no ministério em estados como Bahia, São Paulo, Acre, Amazonas e Pará. Em território paraense, foi pastor nos bairros da Marambaia e Guamá, em Belém, além do município de Castanhal. Nos últimos anos, liderava a igreja localizada no bairro da Pedreira, na capital paraense.

Paulo Queiroz também esteve à frente da congregação A Marca da Promessa, que posteriormente se tornou uma das igrejas conhecidas no segmento evangélico local.

Trajetória política em Belém

Além da atuação religiosa, Paulo Queiroz teve longa carreira na política paraense. Ele exerceu mandatos como vereador de Belém desde os anos 1990 e presidiu a Câmara Municipal de Belém (CMB) entre 2013 e 2014.

Ao longo da vida pública, ocupou cadeiras no Legislativo municipal em diferentes períodos. Também atuou como suplente após parlamentares deixarem os cargos para assumir funções na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Conhecido nos meios evangélicos da capital, o pastor também ganhou notoriedade por comandar o programa “Prece Poderosa”. Nos últimos anos, havia reduzido a participação em atividades públicas para se dedicar ao tratamento de saúde.

Últimos dias e homenagens

Segundo pessoas próximas, Paulo Queiroz enfrentava um câncer. Dois dias antes da morte, ele publicou nas redes sociais registros de um culto realizado pela igreja.

Após a confirmação da morte, a vereadora Patrícia Queiroz prestou homenagem ao pai nas redes sociais e destacou a fé da família durante o período de despedida.