Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Saiba quem foi Paulo Queiroz, ex-vereador e pastor que morreu nesta quarta-feira (6)

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, Paulo Queiroz teve trajetória marcada pela atuação religiosa e política na capital paraense

Hannah Franco
fonte

Quem foi Paulo Queiroz? Ex-vereador de Belém morre aos 73 anos (Reprodução/Redes sociais)

O ex-vereador e pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Paulo Queiroz, morreu na noite desta quarta-feira (6), aos 73 ano. Ele estava internado em um hospital particular em Belém. A causa da morte ainda não havia sido divulgada pela família até a última atualização desta matéria.

A informação foi confirmada pela vereadora Patrícia Queiroz (PP), filha do líder religioso. Segundo ela, o velório será aberto ao público na sede da igreja localizada na avenida Timbó, nº 1244, no bairro da Pedreira, em Belém. O horário da cerimônia ainda será informado pelos familiares.

VEJA MAIS

image Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos
Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

image Festival 'Canta Monte Horebe' realiza a 4ª edição neste final de semana no Acará
O objetivo do evento é celebrar a fé através do louvor

Quem foi Paulo Queiroz

Natural de Santa Inês, no interior da Bahia, Paulo Queiroz construiu grande parte da vida pública e religiosa no Pará. Radicado em Belém há décadas, ele se tornou uma das lideranças mais conhecidas da Igreja do Evangelho Quadrangular no  Estado, onde atuou por cerca de 50 anos.

Ao longo da trajetória religiosa, trabalhou no ministério em estados como Bahia, São Paulo, Acre, Amazonas e Pará. Em território paraense, foi pastor nos bairros da Marambaia e Guamá, em Belém, além do município de Castanhal. Nos últimos anos, liderava a igreja localizada no bairro da Pedreira, na capital paraense.

Paulo Queiroz também esteve à frente da congregação A Marca da Promessa, que posteriormente se tornou uma das igrejas conhecidas no segmento evangélico local.

Trajetória política em Belém

Além da atuação religiosa, Paulo Queiroz teve longa carreira na política paraense. Ele exerceu mandatos como vereador de Belém desde os anos 1990 e presidiu a Câmara Municipal de Belém (CMB) entre 2013 e 2014.

Ao longo da vida pública, ocupou cadeiras no Legislativo municipal em diferentes períodos. Também atuou como suplente após parlamentares deixarem os cargos para assumir funções na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Conhecido nos meios evangélicos da capital, o pastor também ganhou notoriedade por comandar o programa “Prece Poderosa”. Nos últimos anos, havia reduzido a participação em atividades públicas para se dedicar ao tratamento de saúde.

Últimos dias e homenagens

Segundo pessoas próximas, Paulo Queiroz enfrentava um câncer. Dois dias antes da morte, ele publicou nas redes sociais registros de um culto realizado pela igreja.

Após a confirmação da morte, a vereadora Patrícia Queiroz prestou homenagem ao pai nas redes sociais e destacou a fé da família durante o período de despedida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paulo queiroz

igreja quadrangular

belém
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

LUTO

Saiba quem foi Paulo Queiroz, ex-vereador e pastor que morreu nesta quarta-feira (6)

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, Paulo Queiroz teve trajetória marcada pela atuação religiosa e política na capital paraense

06.05.26 23h08

eleições 2026

Augusto Cury lança pré-candidatura a presidente, prega pacificação e quer ser 'exemplo mundial'

O pré-candidato elencou como propostas a criação de bancos e escolas de empreendedorismos nas comunidades

06.05.26 22h17

Política

Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos

Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

06.05.26 22h11

Política

Pará participa do II Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento, em Brasília (DF)

Governo estadual destacou o Plano Pará 2050, planejamento estratégico de longo prazo com projetos estruturantes

06.05.26 21h46

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

BRASIL

Imprensa internacional classifica rejeição de Messias ao STF como ‘derrota histórica’ de Lula

Jornais e agências de notícias destacaram o caráter atípico da decisão

30.04.26 10h47

RELATO

Técnica de enfermagem registra ocorrência por agressão contra o senador Magno Malta

o parlamentar teria desferido um tapa no rosto da profissional e proferido insultos após um problema técnico durante a aplicação de contraste para um exame

02.05.26 10h07

Política

Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos

Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

06.05.26 22h11

crítica

Lula não tem mais força, diz Tarcísio sobre rejeição a Messias

Messias foi rejeitado pela Casa Alta por 42 votos contrários e 34 favoráveis. A derrota de um indicado pelo presidente da República não acontecia desde 1894, na Primeira República

30.04.26 14h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda