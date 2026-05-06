Pará participa do II Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento, em Brasília (DF)

O governo do Pará participa, até esta quinta-feira (7), em Brasília (DF), do II Congresso do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento (Conseplan). No evento, a Secretaria de Planejamento e Administração do Pará (Seplad) apresentou o planejamento como instrumento fundamental para o desenvolvimento e para tomada de decisões na administração pública estadual.

Ivaldo Ledo, titular da Sepald, ressalta que o congresso é uma oportunidade estratégica para o Pará. Ele observa que o tema do congresso “Planejamento e Governança Federativa para o Desenvolvimento Nacional” reforça a importância da governança federativa e da atuação integrada entre os entes públicos, “o que o governo do Pará prioriza com responsabilidade e foco em resultados”, disse.

Técnicos da Seplad, informou Ivaldo, tiveram três artigos técnico-científicos aprovados no Congresso, “o que evidencia a qualidade e o compromisso da nossa equipe com a gestão pública. Seguimos trabalhando para transformar planejamento em ação concreta, gerando desenvolvimento e melhores condições de vida para a população paraense”, disse Ledo.

A equipe da secretaria apresentou o case “O alinhamento do Planejamento Estadual à Agenda 2030”, durante a programação de cases estaduais. O trabalho destaca a trajetória do planejamento da gestão estadual no Pará em alinhamento à Agenda 2030, além dos principais instrumentos utilizados nesse processo, como o Plano Plurianual (PPA), o Caderno ODS, o Planejamento Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará – Pará 2050, a implantação da Comissão Estadual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CEODSPA) e a realização da 1ª Conferência Estadual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pará.

A diretora de planejamento estratégico da Seplad, Socorro Castro, afirmou que a participação do Pará no congresso fortalece o planejamento estadual. “A troca de experiências com outros estados tem permitido conhecer as tendências e práticas mais atuais e, a partir daí, a Seplad tem disseminado esse conhecimento no sistema de planejamento estadual”.

"Além disso, tem sido muito recompensador o reconhecimento que nosso estado tem recebido junto às demais esferas, motivado pelo avanço de nossos indicadores de planejamento e pela inovação em programas e projetos desenvolvidos, como o planejamento estratégico de longo prazo, o Pará 2050”, explicou Castro.

De acordo com o governo estadual, o Pará 2050 é um planejamento, construído de forma coletiva para nortear um conjunto de projetos estruturantes, em sintonia com as demandas da população, com os instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA). Ele também está alinhado às especificidades locais e regionais.

Nesta quinta-feira (7), será apresentado o artigo “Planejamento de Longo Prazo em Contextos Subnacionais: Participação Social e Governança na Construção de uma Estratégia Governamental com Horizonte 2050”, de autoria de Railson Lemos Mota e Maria do Perpétuo Socorro Garcia Castro.

O congresso reúne secretários estaduais e municipais, agentes públicos, especialistas e pesquisadores para discutir inovações em monitoramento e avaliação de políticas públicas, além de estratégias voltadas ao fortalecimento da eficiência orçamentária e do planejamento governamental.