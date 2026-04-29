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Última semana para regularizar título eleitoral: veja locais e horários de atendimento no Pará

Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) abriu novos postos e ampliou o horário de funcionamento em todo o Estado para atender a demanda

O Liberal

O prazo final para o cadastro eleitoral no Pará se aproxima, com a Justiça Eleitoral estabelecendo o dia 6 de maio - próxima quarta-feira - como limite para que eleitores regularizem sua situação, atualizem dados, cadastrem a biometria, emitam o título e solicitem outros serviços. Após essa data, o cadastro será fechado, impedindo novas inscrições, transferências ou revisões antes das eleições. No Pará, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE do Pará) alerta os eleitores para que não deixem a regularização para a última hora, evitando filas e possíveis contratempos.

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Para atender a demanda nesses últimas dias, o Tribunal abriu novos postos e ampliou o horário de atendimento em todo o Estado. A expectativa é de aumento significativo na procura pelos serviços eleitorais, o que pode gerar maior tempo de espera nos atendimentos presenciais e na análise de pedidos digitais via Título-Net.

A partir desta quinta-feira, 30 de abril, a Justiça Eleitoral passará a oferecer atendimento na Arena Guilherme Paraense, conhecida como Mangueirinho, em Belém. No Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE), localizado na Travessa Pirajá, s/n, no bairro da Pedreira, em Belém, o atendimento exige agendamento prévio. O agendamento pode ser feito pelo site oficial do Tribunal (www.tre-pa.jus.br).

Documentos necessários e gratuidade

A Justiça Eleitoral ressalta que, para o atendimento, é fundamental que o eleitor apresente um documento oficial com foto e um comprovante de residência.

Homens que completarem 19 anos em 2026 e que buscam o primeiro título (alistamento) deverão apresentar também o comprovante de quitação militar. É importante destacar que todos os serviços eleitorais são gratuitos.

Atendimento online e Disque Eleitor

A Justiça Eleitoral também disponibiliza o Autoatendimento online, acessível pelo site do Tribunal. Embora o sistema esteja funcionando normalmente, a grande demanda neste período pode estender os prazos de análise dos pedidos.

Contudo, o TRE do Pará assegura que todas as solicitações feitas dentro do prazo, até o dia 6 de maio, serão analisadas e atendidas, garantindo o acesso aos serviços eleitorais.

Em caso de dúvidas, os eleitores podem ligar gratuitamente para o Disque Eleitor, por meio do número 148, que opera das 8h às 17h. Nos dias 4, 5 e 6 de maio, o atendimento será estendido, funcionando das 8h às 19h.

Segundo o TRE, de janeiro até o último dia 26 de abril, 333.282 eleitores procuraram a Justiça Eleitoral no Pará para regularizar a situação. Entre os serviços mais procurados, somente neste mês de abril, estão: a revisão de dados (74.470 atendimentos); alistamento (36.857 atendimentos) e transferência (26.614 atendimentos).

O Tribunal reitera a importância de manter a situação regular não apenas para o exercício do voto, mas também para evitar restrições civis. Entre elas, estão impedimentos para a emissão de passaporte, matrícula em instituições públicas de ensino e posse em cargos públicos.

Cronograma especial de funcionamento até o fechamento do cadastro:

Até 30 de abril: das 8h às 16h
De 1º a 3 de maio (incluindo feriado e fim de semana): das 8h às 14h
De 4 a 6 de maio: das 8h às 17h

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