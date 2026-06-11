Flávio Bolsonaro critica PT e anuncia apoio a Daniel Santos e Éder Mauro no Pará

Durante o lançamento da pré-candidatura de Éder Mauro (PL) ao Senado Federal, realizado nesta quinta-feira (11), em Belém, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez críticas ao PT e declarou apoio às pré-candidaturas de Daniel Santos (Podemos) ao Governo do Pará e de Éder Mauro ao Senado.

Em discurso para apoiadores, o parlamentar afirmou que o país e o estado precisam de mudanças políticas e disse acreditar na vitória do grupo aliado nas eleições de 2026.

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Ao longo da fala, Flávio Bolsonaro também acusou adversários políticos de perseguirem opositores e produtores rurais, além de criticar a situação da infraestrutura urbana e da segurança pública.

Segundo ele, o projeto político defendido pelo grupo busca retomar investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico do Pará e do Brasil.

Apoio às candidaturas no Pará

O senador destacou a parceria com Daniel Santos e Éder Mauro e afirmou que ambos terão papel importante no projeto político da direita para o estado.

"Tenho uma missão de libertar o Brasil do governo mais corrupto e incompetente da história do nosso país."

Ao defender a mudança no comando do Executivo estadual, Flávio Bolsonaro também declarou apoio ao ex-prefeito de Ananindeua.

"O Daniel também tem uma missão de libertar o Pará dessa família Barbalho que tem feito tanto mal ao Estado."

Segundo o senador, a partir de 2027 o país poderá recuperar a credibilidade e atrair novos investimentos caso o grupo político aliado conquiste espaço nas eleições de 2026.