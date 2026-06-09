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Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

O Liberal
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Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes (Reprodução/Instagram)

Estudante de Odontologia e profissional de Recursos Humanos, Hanna Racquel Ferreira Sosinho foi nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e teve o nome viralizado nas redes sociais nesta terça-feira (9), mesmo com o decreto tendo sido publicado ainda em janeiro deste ano. A repercussão ocorre após usuários questionarem os critérios técnicos da escolha. O ato foi assinado pelo prefeito Igor Normando em 14 de janeiro de 2026 e consta no Diário Oficial do Município.

De acordo com as informações oficiais, o cargo ocupado é o de DAS 301.10, com remuneração de R$ 15.199,99. No perfil pessoal em uma rede social, a própria nomeada se apresenta na biografia como profissional de Recursos Humanos e estudante de Odontologia. 

Ainda segundo o Diário Oficial, Hanna já havia sido nomeada anteriormente para o cargo de coordenadora no setor da Chefia de Gabinete do Prefeito, com símbolo DAS 201.7, em 18 de fevereiro de 2025. Ela foi exonerada da função no dia 13 de janeiro de 2026, um dia antes da nomeação para a Secretaria Adjunta de Cultura.

O Diário também registra que, em 27 de janeiro de 2026, a servidora foi designada para compor a comissão responsável pela avaliação, processamento e julgamento das propostas apresentadas por organizações da sociedade civil inscritas no Edital nº 001/2026, referente ao chamamento público para celebração de parcerias e inscrições nos concursos e desfiles oficiais do Carnaval 2026, no âmbito da programação oficial em Belém e distritos.

A reportagem solicitou posicionamento da Prefeitura de Belém sobre os critérios adotados para a nomeação e a experiência da indicada na área cultural, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

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