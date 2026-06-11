Zequinha Marinho anuncia apoio do PL a Daniel Santos ao governo do Pará durante evento em Belém

Durante o lançamento da pré-candidatura de Éder Mauro ao Senado Federal, nesta quinta-feira (11), em Belém, o senador Zequinha Marinho (PL-PA) anunciou o apoio do Partido Liberal à pré-candidatura de Daniel Santos (Podemos-PA), ex-prefeito de Ananindeua, ao Governo do Pará nas eleições de 2026. O parlamentar afirmou que a aliança faz parte de um projeto político voltado para mudanças no estado e no país.

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Ao discursar para apoiadores e lideranças partidárias, Zequinha destacou a atuação de militantes e dirigentes do PL na construção das pré-candidaturas majoritárias e defendeu a união das forças de oposição no Pará.



Apoio ao projeto estadual

Segundo o senador, a definição do apoio a Daniel Santos e a Éder Mauro representa uma estratégia para fortalecer o campo político alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro no estado.



"Presidente, nós estamos andando por esse estado e anunciando a sua pré-candidatura e a pré-candidatura do Daniel, lutando no sol, na chuva, na poeira e em tudo mais", declarou.



Zequinha Marinho também fez críticas ao governo federal e afirmou que o Brasil atravessa um momento que exige mudanças políticas. Para ele, o Pará possui grande potencial econômico, mas enfrenta dificuldades em razão de políticas que, segundo sua avaliação, prejudicam o desenvolvimento da região.



"O que nós precisamos é uma necessidade de sobrevivência para o Brasil e para o Pará. O Brasil precisa mudar", afirmou. O evento contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de parlamentares da legenda e de lideranças políticas que participaram do lançamento da pré-candidatura de Éder Mauro ao Senado.