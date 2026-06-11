Investigado no caso Master, Ciro Nogueira vai representar o Brasil em evento da ONU

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) estará em missão oficial pelo Senado Federal em um evento da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, no mês de julho. A viagem, custeada pela Casa Legislativa, foi autorizada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), na terça-feira, 9.

O deslocamento do parlamentar ao Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável foi autorizado com passagens aéreas, diárias e seguro-viagem. O evento ocorre em Nova York (EUA), entre 13 e 15 de julho de 2026. Ele informou que estará no exterior entre os dias 12 e 16.

No pedido encaminhado à Mesa Diretora, o gabinete do senador argumentou que a presença de um representante do Senado é importante para "garantir a supervisão parlamentar das ações governamentais e o acompanhamento do progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".

O documento também destaca que o encontro permitirá a troca de experiências com representantes de outros parlamentos e poderá contribuir para o alinhamento de políticas públicas brasileiras a parâmetros internacionais de sustentabilidade. A programação inclui uma sessão parlamentar organizada pela União Interparlamentar, que reúne representantes de diferentes países para debater temas.

Além do requerimento, o gabinete anexou o convite encaminhado pela organização do evento. A autorização para a missão oficial foi assinada por Alcolumbre em 3 de junho e posteriormente submetida a votação na sessão de terça-feira.

Ciro Nogueira é investigado foi alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes relacionadas ao Banco Master. As investigações da Polícia Federal apontam que ele recebia mesada de R$ 300 mil de Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira, e "instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar" em favor dos interesses do banqueiro.

A PF também diz ter identificado o custeio de estadias em hotéis de luxo em Nova York, despesas em restaurantes de alto padrão e a disponibilização de um cartão de crédito de Vorcaro para uso pessoal do senador.

A defesa do parlamentar afirmou que "repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar". Ciro também negou irregularidades em entrevistas e pronunciamento nas redes sociais.