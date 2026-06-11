Flávio Bolsonaro e Éder Mauro lançam Mayky Vilaça como pré-candidato a deputado estadual pelo PL

O senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Éder Mauro anunciaram o vereador Mayky Vilaça como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal (PL) nas eleições de 2026.

O anúncio foi feito durante encontro entre as lideranças do partido e integra o processo de articulação política do PL no Pará.

Na ocasião, Flávio Bolsonaro recebeu uma camisa personalizada com seu nome e destacou a importância da formação de novas lideranças para o fortalecimento do projeto político da legenda no estado. O senador está filiado ao PL desde 2021 e atualmente exerce mandato no Senado Federal.

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Éder Mauro afirmou que a pré-candidatura de Mayky Vilaça faz parte da estratégia de fortalecimento do partido no Pará. “Mayky tem demonstrado compromisso, lealdade aos princípios conservadores e uma atuação próxima da população. É um nome preparado para representar os paraenses na Assembleia Legislativa”, disse.

Mayky Vilaça agradeceu o apoio recebido e afirmou que assume a pré-candidatura com responsabilidade.

“É uma honra contar com o apoio do senador Flávio Bolsonaro e do deputado Éder Mauro. Seguiremos trabalhando para construir um Pará mais forte, defendendo nossos valores e lutando por mais oportunidades para a nossa gente”, declarou.

Segundo o partido, o lançamento da pré-candidatura faz parte da estratégia de ampliar a representação política do PL no Pará nas eleições de 2026.