Éder Mauro defende fortalecimento da direita e faz críticas ao STF durante ato com Flávio Bolsonaro

Durante o lançamento de sua pré-candidatura ao Senado Federal, nesta quinta-feira (11), em Belém, o deputado federal Éder Mauro (PL) destacou a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), elogiou a atuação da família Bolsonaro e defendeu o fortalecimento da bancada conservadora no Congresso Nacional. O evento reuniu apoiadores e lideranças políticas na sede do Rancho Não Posso Me Amofinar, no bairro do Jurunas.

Em seu discurso, Éder Mauro afirmou que os paraenses sempre receberam o ex-presidente Jair Bolsonaro com respeito e confiança e disse que o mesmo sentimento se estende ao senador Flávio Bolsonaro.

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"Este povo sempre recebeu seu pai com carinho, com admiração, com respeito e com confiança. E não é diferente com você", declarou.

Ao abordar a questão da segurança pública, o parlamentar relembrou sua atuação como policial e afirmou que o combate ao crime organizado era mais efetivo durante o período em que esteve nas ruas.



Éder Mauro também agradeceu a Flávio Bolsonaro pelo apoio a iniciativas voltadas ao enfrentamento das facções criminosas e citou a classificação de grupos como o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos.



"O povo paraense agradece pela coragem de ir aos Estados Unidos e fazer com que o presidente Trump classificasse o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas", afirmou.



Disputa ao Senado



Durante o pronunciamento, Éder Mauro justificou sua entrada na disputa por uma vaga no Senado Federal e afirmou que o país precisa ampliar a presença de parlamentares alinhados ao campo conservador na Casa.



Segundo ele, a atuação do Senado será decisiva nos debates institucionais dos próximos anos, especialmente na relação entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal (STF).



"Flávio Bolsonaro vai precisar de um Senado forte, de senadores que não ponham o rabo entre as pernas e que tenham coragem de enfrentar o Supremo", declarou.



O lançamento da pré-candidatura marca o início da articulação política de Éder Mauro para as eleições de 2026 no Pará.