Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Éder Mauro defende fortalecimento da direita e faz críticas ao STF durante ato com Flávio Bolsonaro

Pré-candidato ao Senado pelo PL destacou combate ao crime organizado e que o Senado precisa de parlamentares com 'coragem' para enfrentar o STF

Jéssica Nascimento
fonte

Na sede do Rancho Não Posso me Amofiná, o lançamento da pré-candidatura ao Senado Federal do deputado federal Éder Mauro (PL) (Cristino Martins / O Liberal)

Durante o lançamento de sua pré-candidatura ao Senado Federal, nesta quinta-feira (11), em Belém, o deputado federal Éder Mauro (PL) destacou a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), elogiou a atuação da família Bolsonaro e defendeu o fortalecimento da bancada conservadora no Congresso Nacional. O evento reuniu apoiadores e lideranças políticas na sede do Rancho Não Posso Me Amofinar, no bairro do Jurunas.

Em seu discurso, Éder Mauro afirmou que os paraenses sempre receberam o ex-presidente Jair Bolsonaro com respeito e confiança e disse que o mesmo sentimento se estende ao senador Flávio Bolsonaro.

VEJA MAIS

image Flávio Bolsonaro é recepcionado por apoiadores no aeroporto, em Altamira
Momento marca agenda de campanha e conta com parlamentares apoiadores na composição

image Flávio Bolsonaro publica vídeo de chegada a ato político em Altamira, no Pará
Pré-candidato à Presidência participa de eventos políticos no município do sudeste paraense e em Belém



"Este povo sempre recebeu seu pai com carinho, com admiração, com respeito e com confiança. E não é diferente com você", declarou.

Segurança pública

Ao abordar a questão da segurança pública, o parlamentar relembrou sua atuação como policial e afirmou que o combate ao crime organizado era mais efetivo durante o período em que esteve nas ruas.


Éder Mauro também agradeceu a Flávio Bolsonaro pelo apoio a iniciativas voltadas ao enfrentamento das facções criminosas e citou a classificação de grupos como o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos.

"O povo paraense agradece pela coragem de ir aos Estados Unidos e fazer com que o presidente Trump classificasse o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas", afirmou.

Disputa ao Senado

Durante o pronunciamento, Éder Mauro justificou sua entrada na disputa por uma vaga no Senado Federal e afirmou que o país precisa ampliar a presença de parlamentares alinhados ao campo conservador na Casa.

Segundo ele, a atuação do Senado será decisiva nos debates institucionais dos próximos anos, especialmente na relação entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Flávio Bolsonaro vai precisar de um Senado forte, de senadores que não ponham o rabo entre as pernas e que tenham coragem de enfrentar o Supremo", declarou.

O lançamento da pré-candidatura marca o início da articulação política de Éder Mauro para as eleições de 2026 no Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

ato flávio bolsonaro em belém
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

missão oficial

Investigado no caso Master, Ciro Nogueira vai representar o Brasil em evento da ONU

O evento ocorre em Nova York (EUA), entre 13 e 15 de julho de 2026

11.06.26 19h23

Nunes Marques escolhe Frederico Franco Alvim para chefiar órgão do TSE contra fake news

11.06.26 19h17

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro critica PT e anuncia apoio a Daniel Santos e Éder Mauro no Pará

Senador do PL participou de ato político em Belém e defendeu mudança no comando do governo estadual e maior representação conservadora no Senado

11.06.26 19h14

Eleições 2026

Zequinha Marinho anuncia apoio do PL a Daniel Santos ao governo do Pará durante evento em Belém

Senador destacou a necessidade de mudança no país e no estado durante ato que reuniu lideranças do partido e apoiadores

11.06.26 18h57

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NOMEAÇÃO

Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

09.06.26 19h21

BRASIL

Justiça manda prender jornalista perseguido por Carla Zambelli

Luan Araújo foi perseguido por Zambelli com uma arma em mãos em São Paulo na véspera da eleição de 2022

05.06.26 10h17

educação

Senado aprova projeto que cria mais uma universidade pública federal no Pará; saiba mais

Proposta foi apreciada na manhã desta terça-feira (9)

09.06.26 11h30

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro cumpre agenda política no Pará nesta quinta (11) com foco nas eleições de 2026

Senador participará de encontros em Altamira e Belém ao lado de lideranças do PL para fortalecer articulações da direita no estado

10.06.26 14h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda