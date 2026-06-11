Flávio Bolsonaro publica vídeo de chegada a ato político em Altamira, no Pará
Pré-candidato à Presidência participa de eventos políticos no município do sudeste paraense e em Belém
O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, publicou em suas redes sociais, no início da tarde desta quinta-feira (11), imagens de sua chegada a um evento político no município de Altamira, no sudoeste do Pará.
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Cercado por políticos aliados e lideranças regionais, ele foi recebido por apoiadores no bairro Jardim Independente III.
Ainda nesta quinta-feira, Flávio Bolsonaro participa, em Belém, do lançamento da pré-candidatura ao Senado do deputado federal Éder Mauro. O encontro será realizado na sede do Rancho.
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