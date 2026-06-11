Nunes Marques diz que magistratura 'vive momento difícil e passa por dificuldades financeiras'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou que a magistratura enfrenta um "momento difícil" e atribuiu parte desse cenário à forma como a imprensa aborda a remuneração dos juízes.

A declaração foi feita nesta quarta-feira, 10, durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), realizada no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

"Contem comigo no Supremo Tribunal Federal. Um olhar sempre atento às necessidade da magistratura e me ombriando a ela neste momento difícil que atravessa, em razão, de, talvez a forma como se comunicam os periódicos brasileiros em relação às dificuldades financeiras, às vezes não muito reconhecidas pela sociedade. Eu quero reafirmar meu apoio à magistratura federal", disse o ministro, de acordo com relato do Correio Braziliense.

O ministro também declarou que os juízes buscam maior reconhecimento público pelo trabalho desempenhado: "Hoje é um dia de festa, o dia que se renova as esperanças de toda a magistratura federal de buscar o reconhecimento que merece diante não só da magistratura, mas também de toda a sociedade brasileira", afirmou.

A cerimônia marcou a posse da juíza federal Ana Lya Ferraz da Gama Ferreira na presidência da Ajufe. Ela é a primeira mulher a assumir o comando da entidade.

O evento reuniu integrantes dos tribunais superiores, representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, membros da advocacia, integrantes do sistema de Justiça e magistrados.

O STF, em que Nunes Marques atua, vive um momento de desgaste em que é alvo de críticas recorrentes da direita bolsonarista e de parte do Congresso Nacional, além da repercussão do caso Banco Master, que envolve menções a ministros da Corte.

Em meio às críticas, o atual presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, tem defendido a criação de um código de ética para os membros da Corte, como "medida de defesa" em resposta à crise de imagem e para aumentar a credibilidade e confiança pública.

Em evento no STJ na última semana, ele manifestou preocupação com os ataques dirigidos ao Poder Judiciário e afirmou que é necessário proteger os agentes responsáveis pela preservação do Estado Democrático de Direito.

Fachin também defendeu serenidade, discrição e comedimento para que a atuação da magistratura produza confiança no Judiciário. "A sociedade digital produz incentivos à visibilidade constante. Mas atentemos para isso. Nem toda visibilidade fortalece instituições. Muitas vezes o silêncio institucional vale mais que o protagonismo individual", disse.