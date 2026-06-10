Flávio Bolsonaro cumpre agenda política no Pará nesta quinta (11) com foco nas eleições de 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado como pré-candidato à Presidência da República em 2026, estará no Pará nesta quinta-feira (11) para cumprir uma agenda política em Altamira e Belém. A programação prevê reuniões com lideranças do Partido Liberal (PL), apoiadores e pré-candidatos da legenda para debater o cenário político nacional e os desafios do país nos próximos anos.

A visita integra a estratégia de fortalecimento da direita no Pará e contará com a presença do deputado federal Éder Mauro, pré-candidato ao Senado; do deputado federal Joaquim Passarinho, que buscará a reeleição à Câmara dos Deputados; do deputado estadual Rogério Barra, pré-candidato a deputado federal; e do deputado federal Delegado Caveira, que também pretende disputar a reeleição em 2026.

A agenda terá início em Altamira, onde Flávio Bolsonaro desembarca às 9h30 para participar de um encontro político com lideranças da região do Xingu. Em seguida, o senador seguirá para Belém, onde participará de um ato político reunindo apoiadores e representantes do PL de diversas regiões do estado.

VEJA MAIS

Segundo Éder Mauro, a visita reforça a relevância do Pará para o projeto político da direita nas eleições de 2026. “O Pará terá a oportunidade de receber uma das principais lideranças da política nacional. Será um grande momento de mobilização, de união dos patriotas e de fortalecimento do projeto que defendemos para o Brasil. Estamos construindo uma alternativa para devolver ao país segurança, liberdade e desenvolvimento”, afirmou.

Já Rogério Barra destacou que os encontros serão importantes para ampliar o diálogo com a sociedade paraense. “Será um momento importante para reunir lideranças, ouvir a população e fortalecer a organização política do Partido Liberal no Pará. A presença do senador Flávio Bolsonaro reitera a relevância do Estado dentro do projeto nacional da direita para 2026”, declarou.