Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro cumpre agenda política no Pará nesta quinta (11) com foco nas eleições de 2026

Senador participará de encontros em Altamira e Belém ao lado de lideranças do PL para fortalecer articulações da direita no estado

Jéssica Nascimento
fonte

Flávio Bolsonaro. (Bruno Peres / Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado como pré-candidato à Presidência da República em 2026, estará no Pará nesta quinta-feira (11) para cumprir uma agenda política em Altamira e Belém. A programação prevê reuniões com lideranças do Partido Liberal (PL), apoiadores e pré-candidatos da legenda para debater o cenário político nacional e os desafios do país nos próximos anos.

A visita integra a estratégia de fortalecimento da direita no Pará e contará com a presença do deputado federal Éder Mauro, pré-candidato ao Senado; do deputado federal Joaquim Passarinho, que buscará a reeleição à Câmara dos Deputados; do deputado estadual Rogério Barra, pré-candidato a deputado federal; e do deputado federal Delegado Caveira, que também pretende disputar a reeleição em 2026.

A agenda terá início em Altamira, onde Flávio Bolsonaro desembarca às 9h30 para participar de um encontro político com lideranças da região do Xingu. Em seguida, o senador seguirá para Belém, onde participará de um ato político reunindo apoiadores e representantes do PL de diversas regiões do estado.

VEJA MAIS

image Michelle põe candidatura em xeque e diz que apoiará Flávio Bolsonaro no momento certo
Michelle também disse que, enquanto precisar cuidar do marido, não deverá concorrer ao cargo de senadora nas eleições deste ano

image Genial/Quaest: rejeição a Flávio Bolsonaro sobe 2 pp para 56%; rejeição a Lula segue em 53%
O crescimento na rejeição do senador acontece depois da divulgação de conversas em que ele cobra dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro

Segundo Éder Mauro, a visita reforça a relevância do Pará para o projeto político da direita nas eleições de 2026. “O Pará terá a oportunidade de receber uma das principais lideranças da política nacional. Será um grande momento de mobilização, de união dos patriotas e de fortalecimento do projeto que defendemos para o Brasil. Estamos construindo uma alternativa para devolver ao país segurança, liberdade e desenvolvimento”, afirmou.

Já Rogério Barra destacou que os encontros serão importantes para ampliar o diálogo com a sociedade paraense. “Será um momento importante para reunir lideranças, ouvir a população e fortalecer a organização política do Partido Liberal no Pará. A presença do senador Flávio Bolsonaro reitera a relevância do Estado dentro do projeto nacional da direita para 2026”, declarou.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

flávio bolsonaro

flávio bolsonaro em belém

eleições 2026
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro cumpre agenda política no Pará nesta quinta (11) com foco nas eleições de 2026

Senador participará de encontros em Altamira e Belém ao lado de lideranças do PL para fortalecer articulações da direita no estado

10.06.26 14h19

Renan Santos acena a Caiado, mira mercado e chama apoio a Flávio de 'voto em bandido'

10.06.26 13h06

No TCU, ministro vota pela aprovação das contas de Lula em 2025, com ressalvas

10.06.26 13h03

sessão especial

Fundo Estadual de Cultura será debatido na Alepa

Discussão focará na importância, urgência e nas diretrizes para a implementação do Fundo

10.06.26 12h04

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NOMEAÇÃO

Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

09.06.26 19h21

BRASIL

Justiça manda prender jornalista perseguido por Carla Zambelli

Luan Araújo foi perseguido por Zambelli com uma arma em mãos em São Paulo na véspera da eleição de 2022

05.06.26 10h17

educação

Senado aprova projeto que cria mais uma universidade pública federal no Pará; saiba mais

Proposta foi apreciada na manhã desta terça-feira (9)

09.06.26 11h30

Classificação oficial

EUA oficializam classificação de CV e PCC como organizações terroristas e medida entra em vigor

Governo brasileiro avalia que a designação poderia abrir caminho para uma operação militar dos EUA em território nacional

05.06.26 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda